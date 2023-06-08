【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制

臨近30歲才讀書會否太遲？加上生活的經濟壓力，你仍然會選擇重返校園嗎？近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己28歲想轉行做工程BIM或其他職業，但得不到男友支持和擔心自己財力無法負擔，種種憂慮令她對前路茫迷，因而詢問網民意見。

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網民意見各有不同，有人認為「30歲為何不能可以讀書？又難道要等60歲腦袋反應不過來才讀？人生冇限制的 」，亦反對樓主以日文老師為正職，「香港會日文的人太多，當作一份沒有壓力兼職就可以，但工作時長又不會夠你生活開支」，建議樓主先回歸有經驗的本行，一邊工作一邊找短期課程探索適合自己的工種。亦有網民指工程BIM一行視乎人脈，有人介紹便能入行 ，「有人介紹入行的月薪與自己應徵的分別很大。」

另外，網民建議樓主要建立儲蓄習慣，「要懂得為自己打算，銀行戶口的錢才是你最大的底氣，兼職的補貼不會提高你的生活水平，但想賺錢的野心可以令你做好每一行。」

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