飛機雙層經濟位航空展再登場 新版載客量可增10%

德國漢堡舉行的航班內部設計展覽中，西班牙設計師維森特（Alejandro Nuñez Vicente）的備受爭議未來版上下層經濟客位Chaise Longue經改良後再次展出。據悉，維森特未來有望把雙層經濟艙位量產。

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年僅23歲的維森特於去年的展覽上已有展出Chaise Longue模型，今年稍加改良後再次展示，而且吸引不少業內巨頭關注。據悉，新版雙層經濟艙可增加5至10%載客量。

Chaise Longue推出時，外界批評設計不合理。身高達1.88米維森特堅稱，初衷是想為經濟位乘客提供更多腿部空間。但他亦承認，對航空公司而言，自己的設計就是可以賣更多機票。

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維森特直言創新設計總會有人討厭，但他堅信自己的雙層經濟艙位最終會獲大眾接受，未來甚至可以成為航空業座位的標誌。有指已有日本航空公司對維森特的設計感興趣。

維森特指Chaise Longue去年爆紅後，曾獲不少實體測試要求。如今維森特已把Chaise Longue模型放上元宇宙（Metaverse），希望吸引更多人體驗。

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責任編輯：吳漢培