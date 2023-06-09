  • 29°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛機雙層經濟位航空展再登場 新版載客量可增10%

環球社會熱點 09:05 2023/06/09

分享：

分享：

德國漢堡舉行的航班內部設計展覽中，西班牙設計師維森特（Alejandro Nuñez Vicente）的備受爭議未來版上下層經濟客位Chaise Longue經改良後再次展出。據悉，維森特未來有望把雙層經濟艙位量產。

Johnny Depp力撐愛女新劇 「爭議大代表選擇正確」 【下一頁】

年僅23歲的維森特於去年的展覽上已有展出Chaise Longue模型，今年稍加改良後再次展示，而且吸引不少業內巨頭關注。據悉，新版雙層經濟艙可增加5至10%載客量。

Chaise Longue推出時，外界批評設計不合理。身高達1.88米維森特堅稱，初衷是想為經濟位乘客提供更多腿部空間。但他亦承認，對航空公司而言，自己的設計就是可以賣更多機票。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍 【下一頁】

維森特直言創新設計總會有人討厭，但他堅信自己的雙層經濟艙位最終會獲大眾接受，未來甚至可以成為航空業座位的標誌。有指已有日本航空公司對維森特的設計感興趣。

維森特指Chaise Longue去年爆紅後，曾獲不少實體測試要求。如今維森特已把Chaise Longue模型放上元宇宙（Metaverse），希望吸引更多人體驗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
2023/06/08
美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
2023/06/08
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
2023/06/08
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」
2023/06/08
意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事
2023/06/07
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事

你可能感興趣

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
15:17 2023/06/08
美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
11:58 2023/06/08
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
11:17 2023/06/08
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
網絡熱話 機票 元宇宙 航空業 航空 德國 西班牙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
南韓地鐵扶手電梯突變向 造成人疊人意外（有片）
南韓地鐵扶手電梯突變向 造成人疊人意外（有片）
【俄烏戰爭】普京批烏大壩缺堤釀災難 水災首有人喪生（持續更新）
【俄烏戰爭】普京批烏大壩缺堤釀災難 水災首有人喪生（持續更新）
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款