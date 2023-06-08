第一屆粵港澳大灣區音樂作品著作權集體管理高峰論壇　助力文化產業高品質發展

由中國音樂著作權協會（MCSC）、香港作曲家及作詞家協會（CASH）和澳門作曲家、作家及出版社協會（MACA）共同主辦的第一屆粵港澳大灣區音樂作品著作權集體管理高峰論壇在深圳市睿璽假日酒店成功舉辦。

本屆論壇主題為「音樂創作、著作權集體管理與文化產業發展」，以「現場+直播」方式進行，共分開幕式、簽約儀式和圓桌討論三個環節。中宣部版權管理局局長王志成、中聯辦（香港）宣傳文體部副部長張國義、中聯辦（澳門）宣傳文化部處長白冰、香港知識產權署署長黃福來、廣東省委宣傳部（廣東省版權局）王大樹處長、深圳市市場監督管理局（知識產權權局）夏昆山書記、澳門經濟及科技發展局知識產權廳鄭曉敏廳長、澳門海關知識產權廳李思雅廳長、廣東省音樂家協會專職副主席金旭庚先生等政府部門和音協的領導，以及國際組織代表、知名音樂家、法官、高校專家、行業協會代表等約80余位嘉賓現場出席了本次活動。

在論壇開幕式上，中宣部版權管理局局長王志成表示，著作權集體管理制度是著作權體系的重要組成部分，也是我國文化產業、版權產業高品質發展的一項重要保障。音樂作品的著作權集體管理組織作為音樂創作者和使用者之間的橋樑，對於促進作品的有效傳播、推動文化科學事業的進步發展、滿足人民群眾精神文化需求具有重要的作用。本次高峰論壇就是內地、港、澳的音樂作品著作權集體管理協會共同致力於服務權利人、服務產業，以及踐行社會責任、推動法治完善、促進文化繁榮、深化國際交流的生動例子。

隨後，中國音樂著作權協會（MCSC）主席雷蕾、香港作曲家及作詞家協會（CASH）主席陳永華和澳門作曲家、作家及出版社協會（MACA）主席高美士 （João Kruss Gomes）作為三家主辦方的代表分別致辭。雷蕾表示，在中宣部版權管理局等部門的指導下，MCSC、CASH和MACA將擴大和加強彼此之間的合作，立足粵港澳，輻射全中國，更好地普及尊重音樂創作和音樂版權的理念，更好地促進音樂著作權集體管理組織與相關產業之間的合作，更好地推動文化產業、版權產業健康繁榮發展，更好地促進華語音樂的創作和國際化傳播。國際作者和作曲者協會聯合會（CISAC） 亞太區總裁吳銘樞通過VCR方式對論壇的召開表示了祝賀。

在簽約儀式環節，MCSC副主席兼總幹事劉平首先對MCSC、CASH和MACA這三家音樂作品著作權集體管理協會的基本會情做了介紹，並將三家協會的合作內容進行了發佈。三家協會將在以下六個方面展開密切合作：（1）版權宣傳，教育培訓。為學校、行業、企業等免費提供音樂版權教育和培訓。（2）激勵創作，培養人才。與音樂家協會、高校等機構合作，以舉辦音樂創作大賽等方式，為培養更多優秀的華語音樂創作人才提供支援。（3）產業合作，規範秩序。增進與各類文化產業、音樂使用行業的版權交流與合作，助力相關產業、行業逐步建立和完善音樂版權規範和秩序，謀求文化產業、版權產業各類主體的合作共贏，以及產業的長期健康繁榮發展。（4）資訊共用，許可聯動。彼此共用演出、活動、網路等形式的音樂作品使用資訊，在音樂著作權許可方面加強相互支持和聯動。特別是在橫琴粵澳合作區，MCSC和MACA之間將建立聯合工作機制，對合作區內音樂創作者個體難以行使的著作權實現共商共建共管共用，打造該區域內音樂作品著作權許可的高效模式，保障橫琴粵澳深度合作區內的行業、產業依法合規使用音樂作品，營造良好的市場經營秩序。（5）打擊侵權，維權協作。在行政、司法等部門的支持下，針對嚴重侵犯音樂版權、破壞市場秩序的違法行為，加強彼此之間的維權協作。（6）促進傳播，對話國際。攜手促進華語音樂的國際傳播，通過音樂作品國際版權保護體系，不斷增長華語音樂的國際版稅總額，提升華語音樂的國際影響力和華語音樂版權力量的國際話語權。

合作內容發佈結束後，首先由MCSC、CASH和MACA三方主席現場簽署《音樂著作權集體管理組織助力粵港澳大灣區文化產業高品質發展合作備忘錄》。隨後，MCSC的副主席兼總幹事劉平和MACA的行政總裁吳國恩代表兩方現場簽署了《橫琴地區音樂著作權集體管理組織合作備忘錄》。

圓桌討論環節分為兩部分。第一部分討論的題目為創作與版權保護，內地音樂創作者代表劉沁、香港音樂創作者代表陳少琪和韋啟良、澳門音樂創作者代表李峻一參與了該環節。四位詞曲作者就創作與版權的關係、著作權集體管理組織為音樂創作者提供的維權服務等問題進行了交流。第二部分討論的題目為版權保護與產業發展。香港中文大學 （深圳）音樂學院副院長、CASH主席陳永華與北京大學教授、中國智慧財產權法學研究會副會長張平作為高校專家代表，香港演出業協會主席、寰亞娛樂有限公司行政總裁許冰心和宋城演藝發展股份有限公司副總裁趙雪瓔、深圳市烹飪協會會長劉永忠作為行業專家代表共同參與了該環節。幾位專家就創作、版權與文化產業的關係、著作權集體管理制度激勵音樂創作並助力產業健康有序發展的社會職能等進行了討論。

此次高峰論壇的成功舉辦，使內地、香港和澳門三地音樂作品著作權集體管理組織之間的合作更加緊密，其後續產生的社會影響將很快輻射到粵港澳大灣區的文化產業、版權產業之中。正如MCSC副主席兼總幹事劉平在簽約儀式中的介紹中所說：「三家協會將以粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作區為前沿，在既有的良好合作基礎之上，團結社會各方力量，擴大和加強相互合作，形成更緊密、更廣泛的社會化合作機制，充分發揮音樂作品著作權集體管理組織作為音樂創作者與音樂使用者之間橋樑和紐帶的重要作用，釋放著作權集體管理制度的巨大社會效能，推動音樂版權要素與文化、版權等相關產業深度融合，助力相關產業實現更高品質地發展。」

記者：譚志偉

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