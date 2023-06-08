【大行看法】中金：料內地有降準空間　人民幣滙價弱勢或下半年扭轉

內地經濟今年初全面重啟，惟復甦勢頭未如市場預期般強。中金公司董事總經理兼首席宏觀分析師張文朗指，內地經濟正處於加速轉型時期，未來新經濟比重會提升，舊經濟如房地產及基建的比重會下降，又認為內房業發展會轉趨穩定，貨幣政策亦有加大力度空間，認為銀行有空間降準。

市場憧憬內地或推更多刺激政策谷經濟，他指貨幣政策有加大力度空間，料銀行有空間降準。此外，房地產價格和銷售有明顯改善，政府亦有出台政策支持，預料房地產開發投資全年轉正。行業會較去年有所好轉。

料人民幣下半年穩步回升

張文朗認為內地經濟正處於加速轉型時期，將出現房地產比重下降，新經濟如綠色經濟及數字經濟的比重會相對提升，現時經濟需求端以消費方面復甦勢頭較好，消費場景如，酒店入住率與電影票房收入已恢復到疫情前水平，政策支持有利消費內生動能，惟服務消費要改善空間相對較大。

他預期內地今年全年經濟增長可達到6%，基建投資維持中高增長水平，消費物價指數（CPI）和生產物價指數（PPI）則會保持溫和。又補充CPI及PPI第二季處於按年增長低點，預期下半年會逐步回升。

美元兌人民幣滙價近期見7.1算，張文朗認為是因為美國通脹和利率預期上升，令美元單邊走強，料人民幣滙價短期會出現波動，下半年可穩步回升。

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編輯：葉志偉