Johnny Depp力撐愛女新劇 「爭議大代表選擇正確」

HBO劇集《The Idol》近來備受爭議及討論，選角及劇情引起不少批評。女主角Lily-Rose為荷里活巨星Johnny Depp女兒，後者對愛女首次演出大感自豪，認為劇集引來如此巨大迴響，證明Lily-Rose做了正確的事。

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現年24歲的Lily-Rose在《 The Idol》中飾演女主角，她在劇中飾演在巡演中精神崩潰的歌手Jocelyn。劇集情節色涉及自慰及露骨自拍等性愛情節，結果引來大量批評。有觀眾更指摘編劇Sam Levinson將影集變成「性虐待和強姦的幻想」（torture porn and a rape fantasy）。

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雖然新劇爭議不斷，但《每日郵報》引述Johnny Depp身邊的消息人士報道，他依然相信女兒，一定是做了正確的事情才會得到如此大量的關注。消息人士更指，Johnny Depp對女兒自行開創事業，並接受感興趣且挑戰自己的角色感到高興。

消息人士指，Johnny Depp對女兒並未將事業建基於他自己的成功，而是選擇建立自己的演員事業感到高興。他認為Lily-Rose是堅強的人，對女兒感到自豪。

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Sam Levinson亦曾被問及劇中女性性行為的處理是否過或，他回應指現今民眾生活在一個非常性感的世界，尤其在美國，色情片對年輕人精神上有巨大影響力。Lily-Rose亦曾在受訪中力撐對方，指Sam Levinson非常尊重和支持自己，是合作過的最好的導演。

另外，韓國人氣女團BLACKPINK 成員 Jennie亦有參演劇集。是次為她首套參演的荷里活劇集，但當中和男舞者貼身熱舞亦引來爭議，不少韓國網名批評指尺度過大。

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責任編輯：李俊儀