【業績速報】周大福去年賺53.8億 毛利率獲改善 末期息0.28元 並派特別息0.72元

周大福（01929）公布，截至今年3月底止，全年營業額946.8億元，按年下跌4.3%；股東應佔溢利53.8億元，按年下跌19.8%；主要經營溢94.4億元，微跌5.6%。公司宣布派發末期息每股0.28元及特別股息0.72元，全年合共派息每股1.22元。

集團表示，未來的業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有 零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。期內在內地淨開設1,631個零售點，符合穩步擴張零售網絡的策略，於內地共有7,269個周大福珠寶零售點，較原定計劃提前兩年達成在內地開設 7,000 間周大福珠寶零售點的里程碑，有助集團抓緊疫情後經濟復甦和增長的機遇。

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年內，集團在香港及澳門淨關閉9個零售點，以提升營運效率，並分別於加拿大、新加坡、馬來西 亞、泰國、越南及菲律賓開設新零售點。

集團於2023財政年度制定了五大策略方針。這些方針包括： 1) 提升品牌定位，以增加品牌吸引力及建立營業額韌性；2) 加強產品差異化，優化產品組合，同時降低存貨水平及周轉天數；3) 推動數據主導的文化，加速數碼轉型，以優化業務表現；4) 提升營運效率及韌性；及5) 培育以人為本文化，加強人才培訓，以支持業務增長。

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記者：李兆明