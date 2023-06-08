  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績速報】周大福去年賺53.8億 毛利率獲改善 末期息0.28元 並派特別息0.72元

股樓投資 17:55 2023/06/08

分享：

分享：

周大福（01929）公布，截至今年3月底止，全年營業額946.8億元，按年下跌4.3%；股東應佔溢利53.8億元，按年下跌19.8%；主要經營溢94.4億元，微跌5.6%。公司宣布派發末期息每股0.28元及特別股息0.72元，全年合共派息每股1.22元。

集團表示，未來的業務增長計劃將專注於高質量擴張、提升現有 零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。期內在內地淨開設1,631個零售點，符合穩步擴張零售網絡的策略，於內地共有7,269個周大福珠寶零售點，較原定計劃提前兩年達成在內地開設 7,000 間周大福珠寶零售點的里程碑，有助集團抓緊疫情後經濟復甦和增長的機遇。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

年內，集團在香港及澳門淨關閉9個零售點，以提升營運效率，並分別於加拿大、新加坡、馬來西 亞、泰國、越南及菲律賓開設新零售點。

集團於2023財政年度制定了五大策略方針。這些方針包括： 1) 提升品牌定位，以增加品牌吸引力及建立營業額韌性；2) 加強產品差異化，優化產品組合，同時降低存貨水平及周轉天數；3) 推動數據主導的文化，加速數碼轉型，以優化業務表現；4) 提升營運效率及韌性；及5) 培育以人為本文化，加強人才培訓，以支持業務增長。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友咪亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
周大福 珠寶 派息 營業額 周大福（01929） 零售 中國市場 港股

上一篇文章

晉環吸引內地來港學生　新近連錄「港漂」租務成交

下一篇文章

【多圖】鴨脷洲弦岸示範單位陪你睇　復古航海風格顯格調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款