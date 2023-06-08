晉環吸引內地來港學生　新近連錄「港漂」租務成交

香港置業梁文輝表示，暑假即將來臨，隨著不少內地學生來港升學，個別地區近日的租住需求持續增加，包括鄰近港島大學區一帶新晉屋苑晉環亦備受追捧。黃竹坑晉環上月全月錄逾30宗租務成交，其中不少屬「港漂」承租個案，新近屋苑2B座低層E室，實用面積487平方呎，屬兩房間隔，座向西南。業主以約2.1萬元放租約1個月後吸引租客洽詢，雙方經議價後以減價約5,500元或減幅約12%，睇樓1次即以1.85萬元租出，屬市場罕有成交，實用呎租約38元。

另一個單位成交為2B座中低層A室，實用面積856平方呎，屬3房套間隔，座向西北。業主以約3.95萬元放租約半個月後吸引租客洽詢，雙方經議價後以減價約1,000元，睇樓1次即以3.85萬元租出，實用呎租約45元。

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