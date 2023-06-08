【新世界17】新世界創新挑戰賽Eureka Nova獲300間初創參與　Bloom Rewards奪Web 3比賽冠軍

▲ 【新世界17】新世界創新挑戰賽Eureka Nova獲300間初創參與 Bloom Rewards獲Web 3比賽冠軍

新世界發展 （00017） 旗下支援初創企業的開放式創新平台Eureka Nova，周四（8日）舉行「新世界創新挑戰賽2023」，今屆比賽分別聚焦於Web3及可持續發展，吸引約300間來自外國、中國內地及香港的初創參加，Web3比賽中，擁眾安國際背景、消費獎勵平台Bloom Rewards奪得冠軍。

「新世界創新挑戰賽2023」於尖沙咀K11 ATELIER內的The GalaMuse舉行，在約300間參賽初創中，有17間入圍今日決賽，當中10間初創於早上參與Web3比賽，其餘7間則於下午參加有關可持續發展的加速器計劃「Impact Kommons 」比賽。同時，7間參與Eureka Nova「大灣區加速器計劃」的初創，亦於活動期間展示其人工智能及機械人科技的產品技術。

在Web3比賽中，10間入圍爭冠的初創分別來自香港、加拿大及新加坡，競逐總值160萬元的投資及與新世界生態圈業務合作的機會。

新世界發展開放創新平台Eureka Nova主管黃振南表示，今屆新世界創新挑戰賽特別以Web3為主題之一，正是為了把握最新科技趨勢，物色具顛覆市場潛力的初創合作，認為既有助新世界生態圈未來擴展，亦能推動香港Web3及創科發展。Newman Capital創始人兼執行合夥人賴譽芹指出，香港旨在成為全球 Web3 中心，很高興看到本地Web3 變得更有色彩。

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編輯：李哲毅