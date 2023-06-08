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日本首季GDP修正至增長2.7%超預期 惟經濟學家指仍有暗湧

環球政經 17:32 2023/06/08

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日本公布修正後首季經濟數據，今年首季經濟增長（GDP）的按年增長率為2.7%，超過先前估計的1.6%，主要由更強的私人非住宅投資和國內需求推動。

經調整後，日本首季的GDP的按季增長為0.7%，原先數值為0.4%，而經濟學家的預測為0.5%。

商品和服務的出口與進口一起下降。工廠活動擴張和製造業復甦進一步促進增長。

 

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日本政府目標是，通過提高工資和結構改革令經濟增長。雖然日本經濟在全球增長的擔憂中展現韌性，但經濟學家預計未來將面臨挑戰。

牛津經濟研究院的高級經濟學家Norihiro Yamaguchi表示，在全球經濟增長準備進一步放緩時，日本經濟所看到的復原力可能只是短暫的，因為多國央行大幅提高利率，或會影響日本今年下半年和明年上半年的出口。

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撰文 : 林斯凱

貨幣政策 經濟 GDP 日本

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