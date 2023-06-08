【e療解碼@iM網欄】女性健康需要受忽視   醫療科技助填補缺口

社會近年對健康關注提升，願意投放更多資源於醫療保建，但並非所有人都可以受惠，尤其是女性。醫療科技公司Hologic及 調查機構Gallup在去年底發表的一項調查指出，全球有超過15億女性缺乏基本健康檢查，她們在過去一年並無接受過任何與癌症、高血壓、糖尿病或性傳播疾病相關的檢測，有機會造成長遠健康問題。醫療科技的出現，可填補女性部份的醫療缺口，讓她們更輕鬆管理健康，提高生活水平。

醫療科技迅速發展，讓女性可以以低成本，定期和持續觀察身體狀況，防患未然。例如不少醫療機構均已推出手機應用程式，讓女性紀錄和預測經期、受孕期和排卵期，令自己或醫生更了解健康狀況，並在出現異常時及早治療。

孕婦在生產前後亦往往面對不少問題，無論是產前或坐月期間的婦女，均未必適合頻繁外出。遙距醫療平台的出現，便有助解決相關問題。筆者任職的機構近日就推出了遙距哺乳諮詢服務，讓正在或準備哺乳的媽媽，透過應用程式獲得哺乳顧問教授的各類授乳技巧，解決初生嬰兒餵哺等問題。

由於女性肩負生育責任，傳統的女性醫療主要涵蓋生殖相關問題，但隨著社會對女性健康關注增加，女性醫療科技亦擴大至更廣闊的領域。

其中一個重要範疇為心理健康諮詢和治療。有海外醫療科技公司已經開始為女性提供個人化的心理健康服務，針對產前和產後抑鬱、經前煩躁症、更年期、飲食失調、創傷性分娩或流產等引起的心理健康問題。

此外，不少醫療數據顯示，個別疾病對女性往往會帶來較大影響，例如自身免疫性疾病、偏頭痛和心血管疾病等。科技水平的提升，讓醫療機構及醫護人員能針對性獲得更多女性病人的數據，並對她們作出更合適的診斷和治療。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

雖然香港女性的健康水平不俗，在全球122個國家及地區中，環球女性健康指數排行25。但筆者作為職業女性及母親，很明白香港女性所面對的種種心理和生理困擾。我期望在醫療科技普及下，香港女性可以好好善用科技帶來的貼心醫療保健支援，更有效監察和管理自己的身心健康。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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