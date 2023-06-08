OpenAI CEO：暫未訓練GPT-5 更積極應對外界擔憂

此前不少科技業高層和學者對大型語言模型（LLM）的快速發展表示擔憂，ChatGPT母公司OpenAI行政總裁Sam Altman已證實，他們目前並未訓練GPT-5。

Altman表示，在啟動GPT-5模型之前，他們還有大量的工作要做，他們正專注於開發新想法。

包括馬斯克在內的逾1,100名人士此前曾發公開信呼籲，暫停訓練比GPT-4更強大的人工智能（AI）模型6個月。Altman提到，公開信並未考慮到實際訓練AI時的技術細節，但重申OpenAI未訓練GPT-5，而且在短時間內也不會進行。

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OpenAI正通過外部審計、安全測試和自我規章制度，積極應對外界對AI的關注和憂慮。Altman目前正接觸世界各地的立法機關和行業參與者，以培養信心並討論潛在的AI法規，強調盡量減少意外事故的重要性，同時允許較小的AI初創企業在沒有過度監管的情況下運作。

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