【多圖】鴨脷洲弦岸示範單位陪你睇　復古航海風顯格調

莊士中國（00298）旗下鴨脷洲弦岸今率先向傳媒開放兩個示範單位，均以項目的18樓A室為藍本搭建，實用面積317平方呎，一房間隔，其中經改動連裝修示範單位以淡雅色系作主調，打造復古航海空間。

設計師將分隔客廳、睡房及浴室的門拆除，增加室內空間感，而浴室門就被磨砂玻璃代替，得以保持住戶的私隱。客飯廳方面，餐桌被擺放於靠近曲尺落地玻璃窗的位置。客飯廳連接由露台、工作平台及冷氣機平台組合而成的戶外空間，住戶甚至可以在此設置吧檯及餐椅，享受悠閑生活。

18樓A室經改動連裝修示範單位

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睡房方面延續客飯廳的設計風格，以大地色系為主調，擺放雙人睡床，床頭遵循遊艇概念風格，採用圓弧形線條。床邊設置一個圓形床頭櫃，上面擺放不同小配飾，房間優雅之餘亦藏有一絲時尚。睡床旁邊設有設計大方的落地衣櫃，並在衣櫃內暗藏連身鏡，為用家盡顯心思同時提供收納空間，打造井然有序的生活。

半開放浴室與客廳之間的拱門製造了一個獨特風格的空間連接，浴室以灰白紋路瓷磚鋪砌的牆身，地板則以米白及大理石紋瓷磚做分割，流露摩登格調。

另外同步開放該戶型的交樓標準示範單位，單位間隔方正實用。發展商選用趟門設計，在擺放家具上可以更靈活，盡用室内空間。考慮到住戶的私隱度，浴室設有兩扇門，即使屋主招呼親朋，亦不需經由睡房前往浴室。

18樓A室交樓標準示範單位

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