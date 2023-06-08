【帶你睇盤】天水圍柏慧豪園高層兩房　月租叫價1.25萬

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【e療解碼@iM網欄】女性健康需要受忽視 醫療科技助填補缺口
後市去向未明，準買家紛紛轉租，把握暑假租賃旺季前入市。今次祥益地產推薦的屋苑為天水圍栢慧豪園，最大賣點是位於天水圍市中心一帶，享區內地利優勢。
放租單位為栢慧豪園5座高層F室，實用面積493平方呎，兩房間隔，月租現叫價1.25萬元（最後更新日期：6月8日）。從相片可見，單位裝修企理，間隔四正。
|放盤單位
|天水圍栢慧豪園5座高層F室（物業編號：AN238269）
|實用面積
|493平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|月租1.25萬元（最後更新日期：6月8日）
|賣點
|有匙可睇、有裝即住、泳池景觀、間隔四正、環境舒適
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢