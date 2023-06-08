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【帶你睇盤】天水圍柏慧豪園高層兩房　月租叫價1.25萬

股樓投資 17:37 2023/06/08

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後市去向未明，準買家紛紛轉租，把握暑假租賃旺季前入市。今次祥益地產推薦的屋苑為天水圍栢慧豪園，最大賣點是位於天水圍市中心一帶，享區內地利優勢。 

放租單位為栢慧豪園5座高層F室，實用面積493平方呎，兩房間隔，月租現叫價1.25萬元（最後更新日期：6月8日）。從相片可見，單位裝修企理，間隔四正。

    點擊圖片放大
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放盤單位 天水圍栢慧豪園5座高層F室（物業編號：AN238269）
實用面積 493平方呎
間隔 兩房
叫價 月租1.25萬元（最後更新日期：6月8日）
賣點 有匙可睇、有裝即住、泳池景觀、間隔四正、環境舒適

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/465NSUD

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

栢慧豪園 天水圍 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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