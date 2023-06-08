【帶你睇盤】天水圍柏慧豪園高層兩房　月租叫價1.25萬

後市去向未明，準買家紛紛轉租，把握暑假租賃旺季前入市。今次祥益地產推薦的屋苑為天水圍栢慧豪園，最大賣點是位於天水圍市中心一帶，享區內地利優勢。

放租單位為栢慧豪園5座高層F室，實用面積493平方呎，兩房間隔，月租現叫價1.25萬元（最後更新日期：6月8日）。從相片可見，單位裝修企理，間隔四正。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

放盤單位 天水圍栢慧豪園5座高層F室（物業編號：AN238269） 實用面積 493平方呎 間隔 兩房 叫價 月租1.25萬元（最後更新日期：6月8日） 賣點 有匙可睇、有裝即住、泳池景觀、間隔四正、環境舒適

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機