  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費模式】英國食品價格飆升　改變國民購物習慣

商業 17:00 2023/06/08

分享：

分享：

英國分析公司Kantar稱，自疫情以來，由於食品價格持續飆升，構成了生活成本危機，故國民的購物方式發產生了「巨大變化」。當中包括：消費者減少了去超市的次數，會購買更多超市自家品牌，並且會參加會員計劃以獲得優惠等。

【電腦節2023】電腦通訊節8月舉行預計人流達60萬人次

1. 購物次數減少  花的錢增多

英國普通家庭疫前每月去超市18次，但現在已降至每月16次左右，Kantar零售主管Fraser McKevitt說，部分原因是有更多人在家工作，減少了購物的機會。超市Iceland銷售總監Paul Dhaliwalt對數據表示贊同，「雖然大家更少光顧，但他們現在每周購物的單價更大，尤其是在月底。」

2. 網上購物趨勢開始放緩

2021年2月疫情最嚴重時，英國的雜貨支出有15.4%是來自網上購物，現時則只佔11.7%。McKevitt說，這是因為許多在疫下網購的老人家都已經放棄了，「他們現在可以去商店購物，出去走走、見見人。」不過，與疫前的8%相比，現時網購仍然很受歡迎。零售分析師Catherine Shuttleworth表示，時移勢易，現在很多年輕人都「習慣使用網上購物」。

3. 自家品牌興起

2005年約45%的超市銷售額來自自家品牌，但至2022年底，這比例已上升至51%。隨著食品價格以45年來最快的速度上升，消費者一直以便宜的超市自家品牌取代名牌。Shuttleworth說：「即使原本拒用自家品牌的消費者，現在也開始轉軚。」事實上，超市也一直在擴大自家品牌種類，這有助他們在激烈的競爭中脫穎而出。

4. 廉價超市市佔增加

在截至5月14日的12個星期內，廉價超市Aldi和Lidl的銷售額同比飆升超過23%，這是英國最大型超市Tesco和Sainsbury's增長速度的2倍多。去年，Aldi超越Morrisons成為英國第4大超市，有專家認為，Lidl很快就會成為第5大超市。

5. 加入會員計劃以獲取折扣

愈來愈多消費者參加超市的會員計劃，當中包括Tesco的Clubcard Prices計劃、Morrisons More和Lidl Plus等。不過當你在付款刷卡或使用應用程式去獲取優惠時，其實零售商亦正在收集你的數據，日後或會出售給其他品牌。

【日本林超英】日本5月中暑三成在家居　全因節電關冷氣

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】交貨快、價錢有競爭力 日本眼鏡店誓做本港一哥
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
2023/05/26
【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期
2023/05/25
【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
2023/05/22
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替
2023/05/19
【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替

你可能感興趣

【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
16:29 2023/05/26
【英國通脹】Sainsbury's行政總裁：沒從高價中獲利
【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期
14:46 2023/05/25
【英國通脹】英4月通脹率8.7%　降幅不似預期
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
16:35 2023/05/22
【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因
零售 超市 英國 網上購物

下一篇文章

【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【一站式服務】HK Express拓「海天快運通」服務　增機場至口岸連接點
【一站式服務】HK Express拓「海天快運通」服務　增機場至口岸連接點
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬
【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點
【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點
【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因
【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因
【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽
【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款