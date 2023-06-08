【消費模式】英國食品價格飆升　改變國民購物習慣

英國分析公司Kantar稱，自疫情以來，由於食品價格持續飆升，構成了生活成本危機，故國民的購物方式發產生了「巨大變化」。當中包括：消費者減少了去超市的次數，會購買更多超市自家品牌，並且會參加會員計劃以獲得優惠等。

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1. 購物次數減少 花的錢增多

英國普通家庭疫前每月去超市18次，但現在已降至每月16次左右，Kantar零售主管Fraser McKevitt說，部分原因是有更多人在家工作，減少了購物的機會。超市Iceland銷售總監Paul Dhaliwalt對數據表示贊同，「雖然大家更少光顧，但他們現在每周購物的單價更大，尤其是在月底。」

2. 網上購物趨勢開始放緩

2021年2月疫情最嚴重時，英國的雜貨支出有15.4%是來自網上購物，現時則只佔11.7%。McKevitt說，這是因為許多在疫下網購的老人家都已經放棄了，「他們現在可以去商店購物，出去走走、見見人。」不過，與疫前的8%相比，現時網購仍然很受歡迎。零售分析師Catherine Shuttleworth表示，時移勢易，現在很多年輕人都「習慣使用網上購物」。

3. 自家品牌興起

2005年約45%的超市銷售額來自自家品牌，但至2022年底，這比例已上升至51%。隨著食品價格以45年來最快的速度上升，消費者一直以便宜的超市自家品牌取代名牌。Shuttleworth說：「即使原本拒用自家品牌的消費者，現在也開始轉軚。」事實上，超市也一直在擴大自家品牌種類，這有助他們在激烈的競爭中脫穎而出。

4. 廉價超市市佔增加

在截至5月14日的12個星期內，廉價超市Aldi和Lidl的銷售額同比飆升超過23%，這是英國最大型超市Tesco和Sainsbury's增長速度的2倍多。去年，Aldi超越Morrisons成為英國第4大超市，有專家認為，Lidl很快就會成為第5大超市。

5. 加入會員計劃以獲取折扣

愈來愈多消費者參加超市的會員計劃，當中包括Tesco的Clubcard Prices計劃、Morrisons More和Lidl Plus等。不過當你在付款刷卡或使用應用程式去獲取優惠時，其實零售商亦正在收集你的數據，日後或會出售給其他品牌。

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責任編輯：歐陽佩

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