【業績】周大福上財年少賺20%　末期息連特別息派1港元、全年派息多於盈利　大股東鄭家至少袋72億元股息

▲ 【業績】周大福上財年少賺20% 末期息連特別息派1港元

周大福 （01929） 公布，至今年3月底財年，全年盈利按年跌20%至53.84億元，相當於每股盈利0.54元。周大福宣布派發每股末期息0.28元、每股特別股息0.72元，全年派息1.22元，按年增144%。以周大福今日收市價13.8元計，全年股息率8.8厘。

若撇除特別股息，周大福上年度全年股息維持不變，為每股0.5元，相當於每股盈利的93%。

根據年報，鄭裕彤家族（Cheng Yu Tung Family （Holdings） Limited）持有約72.39億股周大福股份，佔約72.39%股權。單計末期息及特別股息，鄭裕彤家族可收取約72億元股息。

周大福至3月底年度營業額946.84億元，按年跌4%；主要經營溢利按年下跌5.6%至94.39億元。

周大福4月至5月零售值增長加快

另外， 周大福公布4月至5月的主要經營數據，期內集團零售值按年增長38%，當中中國內地市場增長34.6%、港澳和其他市場增64.6%，內地市場佔集團零售額86.4%。

周大福今年第一季零售值按年增14.2%，反映集團整體零售值在4月至5月增長加快。

以同店銷售增長比較，周大福內地市場4月至5月同店銷售增長16.8%，較首季錄得同店銷售收縮5.6%，明顯改善。同期，港澳和其他市場同店銷售增長61.3%，增長較首季的96.5%回落。

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編輯：宋佩恩