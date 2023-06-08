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【WhatsApp新功能】WhatsApp推「頻道」功能　更具私隱度追蹤感興趣資訊

科技 17:04 2023/06/08

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「頻道」記錄只會在伺服器上保存最多 30 天，WhatsApp也將開發新功能縮短更新內容在追蹤者裝置上的留存時間。（WhatsApp）

WhatsApp宣布推出「頻道」功能，讓用戶以私密的方式，直接在 WhatsApp 內接收個人和機構組織傳送的通知。「頻道」功能位於新分頁「最新消息」，用戶可從中查看選擇追蹤的動態和「頻道」。

【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱

「頻道」是單向廣播工具，可讓管理員傳送短訊、相片、貼圖和意見調查。WhatsApp表示，為協助用戶選擇要追蹤的「頻道」，該公司將推出可搜尋的目錄，方便找出自己的嗜好、運動隊伍，以及當地官員發出的通知等。

為保護管理員和追蹤者的個人資料，「頻道」管理員的電話號碼和個人相片不會向追蹤者顯示。同樣地，用戶即使追蹤「頻道」，也不會向管理員或其他追蹤者透露電話號碼。

「頻道」系統預設   不進行端對端加密

管理員可以決定誰能追蹤他們的「頻道」，以及他們是否想要在目錄中顯示「頻道」。由於「頻道」目的是接觸廣大受眾，系統預設不會對「頻道」進行端對端加密。

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制　免公開電話號碼

此外，「頻道」記錄只會在伺服器上保存最多 30 天，WhatsApp也將開發新功能縮短更新內容在追蹤者裝置上的留存時間。管理員也將能選擇封鎖用戶在「頻道」內作屏幕截圖及轉寄內容的功能。

責任編輯：陳卓賢

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