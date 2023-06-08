  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】時富：農夫山泉營運勝可樂 估值雖貴仍看好 目標價50元

股樓投資 17:31 2023/06/08

分享：

分享：

農夫山泉（09633）只以一家賣水的公司，市值便能夠和一些現今當紅的公司例如美團相媲美，其各部分業務發展可以反映一切。時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，公司策略和國際品牌的不相伯仲。例如公司投放大量資源，利用大數據系統提升分銷效率，同時不斷研發新技術，如解決業界常面對非濃縮還原果汁所面對的儲存和口味問題，亦能掌握新興茶道飲品潮流，打進高端咖啡市場。
 
無論用任何數據來分析，農夫山泉都能夠以大贏家姿態位居榜首。除息稅攤銷折舊前利潤（EBITDA）率接近38%，比起業界中位數17%高出一倍。在營運利潤率上，農夫達31%，比起可口可樂（美：KO）只有11%有天壤之別，而資產回報率和股本回報率則分別達到24%和38%。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

當然，投資者需要附上較昂貴的倍值，農夫山泉現時市盈率超過51倍，但由於其在中國市場內所擁有的影響力、佔有率，令公司能夠再進一步發展。根據折扣現金流模型(Discounted Cash Flow) 和倍值模型 (EV/EBITDA) ，未來12個月農夫山泉目標價為50元，投資者值得留意。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友咪亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
新興市場 可口可樂 農夫山泉（09633） EBITDA 目標價 市盈率 EV／EBITDA 咖啡 果汁 中國市場

上一篇文章

日本首季GDP修正至增長2.7%超預期 惟經濟學家指仍有暗湧

下一篇文章

OpenAI CEO：暫未訓練GPT-5 更積極應對外界擔憂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款