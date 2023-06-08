【大行點睇】時富：農夫山泉營運勝可樂 估值雖貴仍看好 目標價50元

農夫山泉（09633）只以一家賣水的公司，市值便能夠和一些現今當紅的公司例如美團相媲美，其各部分業務發展可以反映一切。時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，公司策略和國際品牌的不相伯仲。例如公司投放大量資源，利用大數據系統提升分銷效率，同時不斷研發新技術，如解決業界常面對非濃縮還原果汁所面對的儲存和口味問題，亦能掌握新興茶道飲品潮流，打進高端咖啡市場。



無論用任何數據來分析，農夫山泉都能夠以大贏家姿態位居榜首。除息稅攤銷折舊前利潤（EBITDA）率接近38%，比起業界中位數17%高出一倍。在營運利潤率上，農夫達31%，比起可口可樂（美：KO）只有11%有天壤之別，而資產回報率和股本回報率則分別達到24%和38%。

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當然，投資者需要附上較昂貴的倍值，農夫山泉現時市盈率超過51倍，但由於其在中國市場內所擁有的影響力、佔有率，令公司能夠再進一步發展。根據折扣現金流模型(Discounted Cash Flow) 和倍值模型 (EV/EBITDA) ，未來12個月農夫山泉目標價為50元，投資者值得留意。

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記者：李兆明