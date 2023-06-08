【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】世界山徑越野跑錦標賽展開 香港四代表周五施展渾身解數

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世界山徑越野跑錦標賽今個星期在奧地利因斯布魯克舉行，香港田徑隊共派出3男1女代表參賽參加長距離組別，包括去年泰國世錦賽短途組別「亞洲第一」的謝覺偉（阿歹）、曾在UTMB得到前十的黃浩聰（聰Sir）、曾進傑（鷹鷹）及張敏怡（敏怡），當中阿歹、聰Sir及鷹鷹會參與男子隊制組別。長距離賽事會在當地時間6月9日（星期五）早上6時30分開始（香港時間中午12時30分），大家可以點擊以下連結追蹤當天跑手表現：https://my.raceresult.com/237839/?fbclid=IwAR2fH1_AtAGm-KzNyjrRxgJ9eV026gouXly2xzkyuJbtpdROC5Jyaw_u5eQ
第一次去歐洲的阿歹今次轉戰長途組別，在5月份積極訓練，單單一個月共跑了900公里。阿歹指今次和上次比賽不同，是可以組隊參賽，與聰Sir不約而同說：「我們一個都不能少！」阿歹希望四個人都可以做到預期的結果及目標，無傷無痛安全順利完成，「會堅持信念去做，香港人係得嘅，希望我和隊友能在比賽中證明香港越野跑真的可以！」。他在奧地利接受訪問時指現在心情「好興奮、好緊張」，現時當地「天氣好乾爽好舒服，環境都好好」，似乎亦有助他們在比賽有好的發揮。
鷹鷹接受訪問時亦表示心情不錯，「大家都好正面，希望做到最好，壓力不大，因為我們都已經有若干比賽經驗，到時就要靠臨場發揮。」根據預測，比賽當天氣溫大約11-23度左右，大致天晴，鷹鷹指這幾天的天氣差不多，但由於上到2500米天氣較涼，大會的指定裝備也較一般比賽多。他又表示四人特地去過比賽最後一段試路，認為比過往比賽窄、多彎及崎嶇，歐洲跑手或較有利，但仍很正能量地分享：「喜歡越野跑嘅人都會覺得無論路況如何，可以與不同世界級跑手較量及交流，都是人生寶貴的經驗。」
已有多次國際賽經驗的聰Sir，指今次湊夠3人能夠組成男子隊際，成績是計3人時間總和，希望能順順利利返到終點。至於今次香港唯一女將代表敏怡表示暫時心情仍然輕鬆，形容奧地利山區環境很美，路面柔軟及濕度低，出汗亦很快乾，所以跑得很舒服。她又指當地日夜溫差大，希望比賽時天氣好。「好天時會好曬，無太陽時會好凍，特別是高海拔地方，希望不要落雨，因為我最怕凍。」
今次世錦賽長距離賽事全長86.9公里，累計上升6500米，累計下降6920米，當中山路佔72%，碎石路12%，餘下18%為馬路。比賽賽道圍繞卡克格爾山脈(Kalkkögel)，屬施圖拜阿爾卑斯山脈(Stubai Alps)的一部分，會經過幾個阿爾卑斯山的著名景點。起點位於海拔990米左右的Neustift，8公里已經要上到2181米高的Naturschauplatz Hühnerspiel，好天時可以看到壯麗的冰川景色。然後很快落山，到17公里左右又回到起點附近，在接著的9公里的路程再上近1500米至2500米的另一峰，之後進入技術路段，上山落山不斷交錯。46公里左右會經過Kemater Alm，緊接是Salfeinssee Lake，兩地的優美景色都深受當地及國際遊客喜愛。68公里處為最後補給站Kranebitten，之後是「打大佬」路段，在接著的8公里多路程由580米攀升至1615米，在Durrachsteig穿越茂密松樹林及碎石地，而79公里之處會到達Höttinger Alm，經過技術性下坡路段直抵因斯布魯克的終點。
今次長距離組別賽事共有50-個國家或地區共312男女選手參與，雖然早前有不少聲音都希望香港田徑總會能夠派更多香港代表參與，但最終亦只有3男1女出賽。觀乎今次長距離賽事出賽名單，派10個或以上代表參加的國家或地區亦為數不少，包括阿根廷、澳洲、奧地利、加拿大、智利、克羅地亞、法國、英國、意大利及美國，日本及台灣亦分別派出9名及6名代表參與。無論如何，我們也一起為參賽的香港選手加油，一起支持幾位順利完成，造出好成績！
作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍
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