【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】世界山徑越野跑錦標賽展開 香港四代表周五施展渾身解數

世界山徑越野跑錦標賽今個星期在奧地利因斯布魯克舉行，香港田徑隊共派出3男1女代表參賽參加長距離組別，包括去年泰國世錦賽短途組別「亞洲第一」的謝覺偉（阿歹）、曾在UTMB得到前十的黃浩聰（聰Sir）、曾進傑（鷹鷹）及張敏怡（敏怡），當中阿歹、聰Sir及鷹鷹會參與男子隊制組別。長距離賽事會在當地時間6月9日（星期五）早上6時30分開始（香港時間中午12時30分），大家可以點擊以下連結追蹤當天跑手表現：https://my.raceresult.com/237839/?fbclid=IwAR2fH1_AtAGm-KzNyjrRxgJ9eV026gouXly2xzkyuJbtpdROC5Jyaw_u5eQ

▲ （左起）阿歹、聰Sir、鷹鷹及敏怡星期五將會代表香港挑戰奧地利的世界山徑越野錦標賽長距離賽事。（除特別註明外，所有相片由鷹鷹提供）

▲ 四人到埗後爭取時間練跑和試路。

第一次去歐洲的阿歹今次轉戰長途組別，在5月份積極訓練，單單一個月共跑了900公里。阿歹指今次和上次比賽不同，是可以組隊參賽，與聰Sir不約而同說：「我們一個都不能少！」阿歹希望四個人都可以做到預期的結果及目標，無傷無痛安全順利完成，「會堅持信念去做，香港人係得嘅，希望我和隊友能在比賽中證明香港越野跑真的可以！」。他在奧地利接受訪問時指現在心情「好興奮、好緊張」，現時當地「天氣好乾爽好舒服，環境都好好」，似乎亦有助他們在比賽有好的發揮。

▲ 阿歹希望能和隊友一起在比賽證明：「香港越野跑真係得㗎！」（圖片來源：New Balance）

鷹鷹接受訪問時亦表示心情不錯，「大家都好正面，希望做到最好，壓力不大，因為我們都已經有若干比賽經驗，到時就要靠臨場發揮。」根據預測，比賽當天氣溫大約11-23度左右，大致天晴，鷹鷹指這幾天的天氣差不多，但由於上到2500米天氣較涼，大會的指定裝備也較一般比賽多。他又表示四人特地去過比賽最後一段試路，認為比過往比賽窄、多彎及崎嶇，歐洲跑手或較有利，但仍很正能量地分享：「喜歡越野跑嘅人都會覺得無論路況如何，可以與不同世界級跑手較量及交流，都是人生寶貴的經驗。」

▲ 鷹鷹指比賽最後一段路窄多彎，有一定挑戰。

▲ 賽事有部分屬沙石路段，需要一定技術及能力。

已有多次國際賽經驗的聰Sir，指今次湊夠3人能夠組成男子隊際，成績是計3人時間總和，希望能順順利利返到終點。至於今次香港唯一女將代表敏怡表示暫時心情仍然輕鬆，形容奧地利山區環境很美，路面柔軟及濕度低，出汗亦很快乾，所以跑得很舒服。她又指當地日夜溫差大，希望比賽時天氣好。「好天時會好曬，無太陽時會好凍，特別是高海拔地方，希望不要落雨，因為我最怕凍。」

▲ 初到歐洲的阿歹興奮緊張，鷹鷹及敏怡則相對輕鬆。

▲ 比賽當地目前天氣舒適，環境優美。

今次世錦賽長距離賽事全長86.9公里，累計上升6500米，累計下降6920米，當中山路佔72%，碎石路12%，餘下18%為馬路。比賽賽道圍繞卡克格爾山脈(Kalkkögel)，屬施圖拜阿爾卑斯山脈(Stubai Alps)的一部分，會經過幾個阿爾卑斯山的著名景點。起點位於海拔990米左右的Neustift，8公里已經要上到2181米高的Naturschauplatz Hühnerspiel，好天時可以看到壯麗的冰川景色。然後很快落山，到17公里左右又回到起點附近，在接著的9公里的路程再上近1500米至2500米的另一峰，之後進入技術路段，上山落山不斷交錯。46公里左右會經過Kemater Alm，緊接是Salfeinssee Lake，兩地的優美景色都深受當地及國際遊客喜愛。68公里處為最後補給站Kranebitten，之後是「打大佬」路段，在接著的8公里多路程由580米攀升至1615米，在Durrachsteig穿越茂密松樹林及碎石地，而79公里之處會到達Höttinger Alm，經過技術性下坡路段直抵因斯布魯克的終點。

▲ 賽事開賽不久就要一直上山，8公里左右已攀升至約2200米的高海拔地帶。（圖片來源：世界山徑越野跑錦標賽2023大會網站）

今次長距離組別賽事共有50-個國家或地區共312男女選手參與，雖然早前有不少聲音都希望香港田徑總會能夠派更多香港代表參與，但最終亦只有3男1女出賽。觀乎今次長距離賽事出賽名單，派10個或以上代表參加的國家或地區亦為數不少，包括阿根廷、澳洲、奧地利、加拿大、智利、克羅地亞、法國、英國、意大利及美國，日本及台灣亦分別派出9名及6名代表參與。無論如何，我們也一起為參賽的香港選手加油，一起支持幾位順利完成，造出好成績！

▲ 比賽前四人一起互相打氣！

▲ 星期五大家不妨一起追蹤四位香港選手表現，為他們加油。（圖片來源：世界山徑越野跑錦標賽2023大會網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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