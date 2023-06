【劉‧住保鮮期@iM網欄】由家族第四代美女掌舵 重拾年青歲月的《雞仔嘜》

在香港有歷史、故事和實力的本地品牌中,讀者必定聽過《雞仔嘜》。相信大家心目中聽見這個品牌,多數都會聯想起它深入民心的產品「羊毛內衣」。原來,雞仔嘜已經有70年歷史,它和很多香港人都一樣,經歷過香港社會動盪、移民潮、經濟起飛等多個大時代。屹立不倒的原因,是因為多年來品牌明白到無論在那個時代,顧客對溫暖,關懷和安逸的期望始終如一。所以,他們一直堅持製作優質服裝及內衣產品,讓顧客可以將產品和當中蘊含的心意送給最愛的家人,一買一賣都是滿載着許多香港人温馨的故事。

筆者最近參加一個活動,認識了這經典服裝品牌的第四代掌舵人,她們分別是姐姐譚天韻(Alicia)和妹妹譚天逸(Jennifer)。 外表年輕優雅的姊妹們笑容親切,言談間流露出她們對家族品牌的鍾愛和決心要將品牌保鮮,讓它年青化。Alicia是修讀經濟,而Jennifer則讀設計,這個組合去傳承家族生意,必定事半功倍,皆因可各司其職,起了互相輔助的作用。難得的是她們姊妹同心,同樣有著秉承品牌以家人為主的理念去持續發展。所以,她們一直都堅持選取從種植開始已經注重環保,慳水效益高達80%的美國棉花作為製衣物料,並以真誠的態度設計及製造每一件既安全又耐用的服裝產品。

兩姊妹接手生意期間,經歷疫情、移民高峰期至現在復常,期間客人的小故事都令她倆對雞仔嘜這個品牌,甚至箇中那份守護家人的情懷,有更深刻的體會。好像當中很多已移民外國的客人,每逢特別日子,都會上網訂購雞仔嘜的內衣送給留在香港的父母,藉着衣物貼身的保護,帶出那份從遠方記掛的思念和温暖親切的關懷。而在香港的年輕父母顧客群中, Jennifer 說「年輕夫婦買我們的產品,並不一定是自己穿着,反而較多是為了讓年幼子女穿得舒適安全耐用,才大破慳囊購買。當中蘊含的意義,當然是將最好的留給家人。」

既然品牌有年輕顧客群,究竟她們怎樣令品牌和新一代的年輕人有更大嘅連繫呢?Jennifer 深信教育非常重要,從疫情前開始甚至近年,姊妹倆已透過不同的工作坊及展覽,向小朋友、家長及有興趣人士介紹如何利用棉花製造衣物,如何將重要的環保元素融入製作過程,亦會介紹可作生物降解的森絲維服裝系列。Jennifer 說:「我們希望透過工作坊能讓參加者明白,製作優質而環保的服裝並不容易,希望他們珍惜衣服和只選購需要的衣物,實踐Buy less, buy better 的道理。」其實,香港地社會富裕,物資充足。人們閒時無事也喜歡添置衣物,但往往忽略是否有真正需要,甚至有很多時候買了衣服回來,亦未必適時穿着,款式變舊又馬上拋棄,其實非常不環保。事實上,香港每天就有400噸紡織品被丟棄到垃圾堆填區。因此,負責任的服裝品牌都紛紛實踐低碳減廢,以減少生產衣物對環境造成的影響。你又會否嘗試一下Buy less, buy better的理念,選購有需要的優質衣物,貴買平用呢?

筆者和Jennifer傾談後,覺得雞仔嘜這個品牌擁有生氣和活力,感受到這對姊妹花從心出發做實事,熱愛家族品牌,更加注重保護環境,維護產品使用者的健康,力求給大家、給家人,最好的。

作者劉泳錡_簡介: 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

