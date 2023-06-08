Just Climate氣候創新基金已籌集15億美元 重點投資水泥 航運 工業 土地使用行業

資產管理公司Just Climate周四（8日）表示，在包括Mircosoft（MSFT）氣候創新基金在內的機構客戶的強烈要求下，它已經為其首期基金籌集了15億美元，遠超過了最初目標的10億美元。

Just Climate由Generation投資管理公司成立，旨在將投資重點放在最難削減溫室氣體排放的行業，如水泥、航運、工業和土地使用。





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Just Climate首席投資官Shaun Kingsbury在一份聲明中說：「世界上50%以上的排放量來自於難以消減的行業。如果不對金融業應對這些行業的去碳化挑戰的方式進行徹底和緊急的改變......到2050年將不會出現淨零排放。」

該公司的初始基金，即氣候資產基金 I ，將專注於幫助擁有成熟技術的公司擴大其業務規模，以吸引更多規避風險的投資者。

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「經過驗證的、變革性的氣候解決方案正在被開發出來，以實現工業部門的脫碳。在正確的投資支持下，我們相信他們可以迅速擴大規模，以實現更好的毛利率、更低的資本成本和廣泛的市場應用。」Kingsbury補充說。

該基金的初始投資包括電動汽車充電公司ABB E-mobility、工業創業公司H2 Green Steel和瑞典氣化技術公司Meva Energy。

支持該基金的其他投資者包括IMAS基金會、愛爾蘭戰略投資基金、哈佛管理公司、加州教師退休系統和Colonial First State Investments。

高級合夥人Clara Barby認為他們能從氣候影響入手，確定將產生最大變化的解決方案，然後將機構資本引向那些公司認為能夠產生有吸引力的風險調整後回報的解決方案，並擴大其規模。

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記者：張瑋婷