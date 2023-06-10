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【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．十 水酛造豐富口味回味無窮

名人薈萃 08:00 2023/06/10

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WAKAZE FIONIA 系列除了上星期介紹的FIONIA TEA ORIENTAL和FONIA TEA CHAI，還有今天介紹的FIONIA TERRA和FIONIA SORRA了，在選擇材料方面看到酒藏花盡了心思，想讓更多的人能夠體驗不一樣的清酒，而不受傳統清酒的概念所限制。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

FONIA TERRA在醪的釀造發酵過程中，浸泡日本草藥和香料中加入了日本胡椒、高知縣產的柚子果皮和生薑及來自和歌山縣有田產的山椒，因此與成品清酒中加入果汁的利口酒不同，創造出一種與米飯相協調的天然香氣，最大限度發揮了清酒的可能性。FONIA TERRA除了米飯的鮮味外，還擁有誕生於室町時代的「水酛造」所帶來的獨特酸味，再加上生薑、山椒、柚子的香氣，散發出辛辣的草本風味。水酛造是一種自然的釀造方法，由於各種細菌和微生物的化學作用，令到清酒具有複雜而濃郁的味道。WAKAZE在保持傳統清酒釀造技術和思想，同時融入了新的想法和材料，創造一個更加豐富多彩的清酒世界，而FONIA TERRA的靈感則來自我們所生活的地球，綠油油的酒瓶更能突顯大自然的力量。

    點擊圖片放大

至於FONIA SORRA則比較清新爽口，關鍵是在酒米發酵過程中添加日本產的植物來協調清酒的香氣，這個系列的概念算是比較新奇的。酒藏採用了高知縣馬路村產的柚子果皮、和歌山縣有田產的山椒和瀨戶內產的檸檬果皮來浸泡釀造，再通過使用白麹帶出柚子皮和檸檬的酸味。FONIA SORRA除了擁有來自米的強烈甘香，加上山椒的草本風味，酸甜爽口令人回味無窮。此外酒藏通過使用6號酵母，令清酒散發出與柚子香味互相協調的清爽香味。清酒的名字源自拉丁詞「sinfonia」，指有着和諧的意思。事實上FONIA SORRA與事後添加配料的利口酒有所不同，每種口味的個性與清酒完美融合，使其成為一種全新的清酒，讓您感受到天空的光芒。

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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