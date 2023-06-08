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【主人福音】寵物共享公園增加逾50個 增設狗糞收集箱 洗手設施

理財智慧 16:50 2023/06/08

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主人帶小寵物外出散步選擇不太多，有時都煩惱可以帶小寵物去那裡呢。為滿足公眾需求，康文署2019年1月推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下六個公園予市民攜同寵物進入。計劃反應理想，該署將該六個寵物共享公園恆常化，並於2021年2月起於各區增設多個寵物共享公園。康樂及文化事務署下周二起在全港各區增設逾50個寵物共享公園，令這類公園的總數增至逾170個，攜同寵物入內的市民和其他使用者可在共融環境下使用公園設施。

經諮詢地區持份者後，康文署下周二起在全港各區增設超過50個寵物共享公園。部門會因應場地實際環境，按需要增設狗糞收集箱、洗手設施等基本配套設施，並加強場地清潔。 

 

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亦有人分享試過與上司一同interview請senior level，同場有三個求職者一齊見。第一合名牌大學畢業，流利英、國語，仲有大行經驗，只是年紀比較大，認為職位非他莫屬，而坐中間的求職者，所有條件都中規中矩，公司要求都合乎，而且是後生靚女，第三個係後生仔，畢業生，零經驗，英文只是勉強合格，國語亦不太好。見完後，上司問意見。事主盡量保持理性，游說￼上司請靚女，但上司最後決定請我講畢業生，原因是老闆的侄子，不可以不給予面子。

從以上的例子，可見求職者不一定知道及了解最終獲得聘用的原因。即使不被聘用亦不必猜測太多，只需要作好平常心面對便可，亦正如一部分人所言，都是緣份。

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責任編輯：陳玉蓮

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