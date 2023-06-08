  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍

環球社會熱點 17:30 2023/06/08

分享：

分享：

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）周三（7日）宣布，決定加盟美國職業足球聯賽（Major League Soccer），轉投碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami）。美斯舉措令國際邁阿密比賽門票價格急升，其中據報美斯或將出戰的首場門票價格激增逾10倍。

美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版） 【下一頁】

國際邁阿密將在7月21日出戰北美聯盟盃（Leagues Cup），於主場迎戰墨西哥球會藍十字體育會（Cruz Azul），據報美斯或在比賽中首次現身。美國售票網TickPick數據顯示，比賽門票最低價格僅為29美元（約226港元），但美斯周三證實轉會未足一日，價格已飆升至329美元（約2,566港元），漲幅達10.34倍。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據報國際邁阿密客場比賽價格漲幅最大，其中8月26日對陣紐約紅牛隊（New York Red Bulls）門票價格漲幅逾12倍，最低門票由原本的30美元（約234港元），甚至401美元（約3,128港元）。而9月3日對陣洛杉磯FC漲幅亦達4.2倍，由原本的81美元（約632港元）升至422美元（約3,292港元）。

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生 【下一頁】

TickPick品牌經理Kyle Zorn表示，美斯身穿國際邁阿密球衣首次現身比賽，或成有記錄以來最昂貴的MLS比賽。他同時指因考慮到美斯是世界上最偉大球員，料每場國際邁阿密都會見到破紀錄票價。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
今日
美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
今日
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
今日
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」
今日
意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事
2023/06/07
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事

你可能感興趣

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
今日 15:17
美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
今日 11:58
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
今日 11:17
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
網絡熱話 球類運動 門票 美斯 足球 比賽 美國 阿根廷 碧咸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】普京批烏大壩缺堤釀災難 水災首有人喪生（持續更新）
【俄烏戰爭】普京批烏大壩缺堤釀災難 水災首有人喪生（持續更新）
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」
OECD料英通脹冠絕發達國家 避免經濟衰退
OECD料英通脹冠絕發達國家 避免經濟衰退
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事
美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款