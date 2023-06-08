美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）周三（7日）宣布，決定加盟美國職業足球聯賽（Major League Soccer），轉投碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami）。美斯舉措令國際邁阿密比賽門票價格急升，其中據報美斯或將出戰的首場門票價格激增逾10倍。

美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版） 【下一頁】

國際邁阿密將在7月21日出戰北美聯盟盃（Leagues Cup），於主場迎戰墨西哥球會藍十字體育會（Cruz Azul），據報美斯或在比賽中首次現身。美國售票網TickPick數據顯示，比賽門票最低價格僅為29美元（約226港元），但美斯周三證實轉會未足一日，價格已飆升至329美元（約2,566港元），漲幅達10.34倍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據報國際邁阿密客場比賽價格漲幅最大，其中8月26日對陣紐約紅牛隊（New York Red Bulls）門票價格漲幅逾12倍，最低門票由原本的30美元（約234港元），甚至401美元（約3,128港元）。而9月3日對陣洛杉磯FC漲幅亦達4.2倍，由原本的81美元（約632港元）升至422美元（約3,292港元）。

美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生 【下一頁】

TickPick品牌經理Kyle Zorn表示，美斯身穿國際邁阿密球衣首次現身比賽，或成有記錄以來最昂貴的MLS比賽。他同時指因考慮到美斯是世界上最偉大球員，料每場國際邁阿密都會見到破紀錄票價。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀