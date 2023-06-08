【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作

疫情過後，香港打工仔紛紛重回辦公室工作。辦公空間設計顧問公司Unispace發布最新研究報告，揭示香港打工仔不願回辦公室工作的比率，較新加坡、英國等地高；且大多僱主未有意識到員工出現職業倦怠情況。

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該報告指，有6成受訪香港打工仔表示，不願回辦公室工作，較新加坡（54%）、英國（58%）、美國（43%）等地區高。惟有95%港人指，其公司已要求員工在未來幾個月，需到辦公室工作四天。

Unispace亞洲市場市場推廣及營銷主管陳國銘解釋，員工認為在辦公室工作缺乏隱私（29%），和居家工作生產力較高（26%），是員工不願意回到辦公室的兩大關鍵因素。然而，僱主均認為，其主因是員工不願意花費往返時間（21%），和需攜帶手提電腦及相關工作設備往返辦公室（20%），反映僱主未必能確切理解員工的工作需要。

此外，報告又指，打工仔出現職業倦怠，是香港常見的工作現象。有45%受訪港人表示，因沉重工作量，而出現職業倦怠；有65%港人曾經或正經歷職業倦怠。惟僅得29%的受訪香港僱主表示，意識到相關問題。

Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran認為，香港僱主及員工之間缺乏溝通，導致現時工作及生活不平衡的工作環境和文化出現。他強調，企業需要了解員工包括工作安排、工作效率及職業倦怠等憂慮，才能建立一個符合員工需求和價值觀辦公空間，以保留及吸引高質量的人才。

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記者：殷凱怡

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