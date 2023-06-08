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【攜程業績】 季績勝預期 收入增1.2倍超疫前水平 攜程轉賺近34億人幣

股樓投資 16:33 2023/06/08

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攜程集團（09961）公布今年首季業績，憑藉旅遊市場顯著復甦，實現扭虧為盈。首季淨利潤達33.8億元人民幣，去年同期為淨虧損9.9億元人民幣。績優帶動下，攜程今早（8日）高開2.6%，其後愈升愈有，曾高見282.8元，最多升5.3%，收報282.4元，仍升5.1%，創1個月高，成交額7億元。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

期內，經調整EBITDA為28億元（人民幣，下同）；利潤率達31%，去年同期為2%，上季度為6%。淨營業收入按年增長1.2倍，達92.1億元，超過2019年疫情前同期水平。各項業務中，住宿預訂營業收入為35億元，按年增長1.4倍；交通票務營業收入達42億元，按年增長1.5倍；旅遊度假業務營業收入為3.9億元，按年增長2.1倍；商旅管理業務營業收入為4.5億元，按年增長1倍。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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首季國內酒店預訂量按年增長超過100%，而本地遊酒店預訂量亦相較2019年疫情前按年增長150%。至於出境酒店和機票預訂量則恢復到2019年疫情前同期水平的40%以上；公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過200%，較2019年疫情前按年增長超過100%。攜程表示，隨著中國大部分旅行限制和隔離政策被取消，第一季度國內外業務呈現強勁復甦態勢，對全球旅遊業的前景和未來的機遇保持樂觀。

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

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記者：郭秀慧

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