勞動人口規模成關鍵　萊坊：全年樓價持平至跌5%

雖然中港已經通關，惟香港經濟復甦進度不似預期，住宅樓價經歷首季急升後，暫乏力向上，更有轉跌跡象。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，勞動人口不僅影響本地經濟，更與樓價及租金有密切關係，如果未來數月勞動人口規模沒有明顯上升，相信樓價及租金表現將較預期遜色，考慮到高息、新盤供應增多，置業需求因早前價格回升而放緩，相信全年樓價持平至跌5%。

住宅樓市受壓不用多說，甲廈情況更差，空置率更可能進一步上升。萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶說，業主原預計中港通關後，將激活港島區甲廈租賃市場，但最終不似預期，以致整體租金繼續受壓。她續說，目前中資企業傾向在內地擴充業務，而非來港發展，至於早前已來港的則未見大肆擴充。

該行預計，直至2025年，港島區約有183萬平方呎新供應，集中在中環、灣仔，相信短期內，部分業主會進一步減價吸客，但料租金下調幅度遠較疫情時少，估計港島區租金全年跌3至5%。

投資市場方面，萊坊投資部執行董事林嘯東表示，今年首5個月買賣未見特別活躍，雖然期內錄得97宗買賣，按年升逾24%，但金額跌30%。他解釋，主要原因是息口仍然高企，影響機構投資者意欲。

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