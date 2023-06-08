【夢想本應翱翔@iM網欄】港IT人扎根矽谷創業　突破增長瓶頸轉型體感遊戲拓寬出路

市場瞬息萬變，科技日新月異，企業能否及時「變陣」，甚至捕捉機遇，或者成為其扭轉命運的重要一步。其中一個靈活應變的成功例子，就是港人李景輝（David）。喜歡籃球的讀者或記得數年前有一間來自香港的團隊攜NBA球星登上全球矚目的Apple發佈會，介紹他和團隊研發的籃球訓練程式HomeCourt。而今天David的體感娛樂公司Nex把握機遇突破業務增長瓶頸，將開發方向延伸至受眾更廣的體感遊戲（Motion-based games），即透過鏡頭或感應器辨識偵測身體動作變化，與遊戲內容產生互動。同時亦獲得英國Sky等電視公司青睞，聯手合作將體感娛樂帶到千家萬戶，讓大眾能隨時隨地輕鬆活動。David最近就與筆者分享他的創業歷程。

Nex已是David第二次創業。他在深水埗長大，2000年開始修讀香港大學工商管理（資訊系統）及工程學（軟件工程）雙學位，2003年尚未畢業就創辦軟件公司Team and Concepts，在坊間未有Google Spreadsheet等共享軟件的年代，憑網上試算表程式EditGrid打響頭炮，後獲看中辦公軟件市場的Apple收購。

創共享協作辦公程式 獲Apple收購

「03年沙士期間難覓暑期工，我想不如自設公司自僱寫程式，又剛好找到客戶，就順理成章做下去。」David說，當時香港藝術節需要一個類似Excel的程式，可支持20多人共同編輯， 線上協作工具EditGrid就由此構思出來。

他忘不了被Google敲門的那一刻，「EditGrid推出約兩個月，就收到Google電郵，當時很驚喜——原來香港公司亦有外國公司找上門。Apple是稍後才出現。」產品陸續獲數間大公司接洽，David欣慰業務步上正軌。2009年決定接受Apple收購，他和團隊更搬到加州 Cupertino 總部。他於矽谷落地生根，至今已逾 14 年。

在Apple的日子，他指感到被尊重，有很大發展空間，「前三年半主要是開發技術，做好樣本就給Steve Jobs看，將產品做到符合Apple的質素，是一個很好的經驗。」David後來擔任Apple iWork辦公室軟件高級工程經理，主理網上版iWork軟件開發。

棄高薪二次創業 籃球App獲NBA加持

熟識David的朋友形容他是一個很有理想的人。服務Apple 八年後，當時35歲的David冀開啟另一段探索，「高薪厚職，有些人想要，但有些人可能追求更多。我追求對社會有貢獻，想找方法直接服務用戶。」他於2017年與舊同事一起創辦Nex。

David每週打籃球，有次起意研發一個可自動剪輯球賽精華片段的小工具，讓不在場的家人亦可見到他的實力，同時能捕捉球場活動數據，幫球員提升球技。適逢當時人工智能（AI）技術在智能裝置上的運算能力大幅提升，令結合增強實境（Augmented Reality）和AI的運動應用程式HomeCourt應運而生。

「原本離開Apple時，沒想過會再與其有關係。機緣巧合下，一位同事看馬刺隊的球賽，坐他旁邊的剛好是Apple負責體育開發的員工，他向對方展示HomeCourt雛形，後來我們去Apple做demo，結果還上了Apple發佈會。」該程式不單獲NBA球隊採用，連球星林書豪、Steve Nash等亦成為投資者。

HomeCourt至今仍有不少用戶，每天追蹤超過十萬入球。 疫情期間很多人被困家中，該程式在籃球訓練之外還推出體感互動類的健身小遊戲，例如練習拍球、高強度訓練、考反應等，2020年用戶量飆升18倍，連不打籃球的用戶亦下載使用。

▲ Living room experience

攻體感遊戲市場 打破增長天花板

然而，David從一開始便清楚，HomeCourt較針對想要提升球技的專業人群，遲早要面對用戶增長的天花板。而轉型做影響力更大、更吸引大眾的體感遊戲，就成為水到渠成的方向。Nex近年發佈幾款遊戲，包括結合流行音樂、可隨節拍舞動的體感音樂遊戲Starri及派對遊戲Party Fowl，總共超過600萬遊玩次數， 支持數十億配有攝像頭的設備，包括運行iOS 與Android 的智能手機及平板電腦使用，更與眾多知名電視平台深度合作，例如英國Sky、Google的Android TV及Samsung等。

David 的新使命，是讓人們把刷手機屏幕的時間，轉化為保持活動的健康遊戲時間。「體感遊戲的好處是能帶來健康，用户若每天活動七分鐘，心跳加速七分鐘，很多健康問題都可能避免，若運動夠30分鐘，連醫生都會讚你。」

創業這些年來，最令David難忘的成就感是來自媽媽。他笑言，自己從事IT行業多年，而賣橙的商販媽媽從來都不明白兒子在鑽研什麼，「她不懂試算表，我做HomeCourt時，她開始明白一點，因看到我女兒在玩。最近我幫她在iPad安裝Starri，本不期望她會玩，沒想到有天收到她的求助電話要技術支援，我才知道她和姨媽都成為用戶。她竟然還在燃燒卡路里的龍虎榜排前20名！我都還沒進100名！」

家人成為用戶 從心出發方走得長遠

「我做的東西連媽媽也會欣賞，就是我最開心的時刻。」David認為，是一顆服務他人的心，推動他在創業路上不斷向前，「當中付出很多，有高低起伏，如果只是為了賺錢，可以有很多其他出路，無必要創業。但若有從心而發的動機，當能夠（為他人）帶來正面影響，你會覺得很甜。」

靈活應對市場變化，適時轉型固然重要，但David亦提醒，不能只有新事物出現就採用，「一定要認清、堅定自己的核心任務，與業務相關的新工具可以用，能幫助我們走得更快，而非覺得他人的東西比自己好，就轉型做其他。」

▲ 不時都會有一些籃球玩家分享他們如何用HomeCourt 訓練運球，並在不同社交媒體爆紅

筆者很欣賞David及其團隊想為社會帶來正面影響的初心及堅持。創業過程或有很多時刻令你想放棄，但就如他所說：「無論如何都要找路繼續走，走前一步就會有另外一步能走。」當年他告知媽媽，需要兩年時間外闖，亦正是媽媽一句「去做吧」，令他勇敢踏出第一步，他說：「前方永遠充滿迷霧，但不走出第一步就不會有第二步，走多幾步，就會見到前面多一點。假如你也享受這個過程，創業就很適合你。」與讀者共勉。

▲ 在三藩市GDC (Game Developer Conference) 拍下的團體照

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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