【職場調查】你份全職除返開 時薪有幾多 ? 有人時薪分分鐘高過專業人士 ?

打工仔工作一般是以月薪計算，例如一個月2萬元，返星期一至五，星期六日放假等。亦有人一星期返5.5天。不過打工仔們，有沒有計算過個人的時薪是多少呢 ?

有位打工仔表示，例如1萬月薪，每個月返20日，每日返10小時，時薪就是50元。

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責任編輯：陳玉蓮