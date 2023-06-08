【初創比賽】新世界創新挑戰賽2023　本地初創Bloom奪冠

▲ 在Web3比賽中，初創公司Bloom Rewards脫穎而出，勇奪冠軍。（新世界發展）

新世界發展旗下支援初創企業的開放式創新平台Eureka Nova，於今（8日）舉行「新世界創新挑戰賽2023」決賽，當中的Web3比賽有10間分別來自香港、加拿大及新加坡的初創入圍，最後由本地消費獎勵平台Bloom奪冠。

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在Web3比賽中，10間入圍的初創競逐總值160萬港元的投資，以及與新世界生態圈各種業務合作的機會，並透過4分鐘的展示及演說，由評判團就其產品技術、管理團隊、創新、對行業的顛覆性及市場潛力來評分。

經過一輪評審後，比賽最後由Bloom勝出，該公司是Web3消費獎勵服務平台，即在銀行和商戶優惠之外，提供使用信用卡在全球合作商戶消費時，賺取加密貨幣和NFT的獎賞。

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新世界發展開放創新平台Eureka Nova主管黃振南表示：「Eureka Nova一直為有潛力的初創，提供與新世界生態圈合作解決商業問題的機會。今屆新世界創新挑戰賽特別以Web3為主題之一，正是為了把握最新科技趨勢，物色具顛覆市場潛力的初創合作，既有助新世界生態圈未來擴展，亦能推動香港Web3及創科發展。」

責任編輯：陳卓賢

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