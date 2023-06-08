  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點　薦7隻股份（附表）

股市 17:25 2023/06/08

分享：

分享：

【下半年展望】凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點　薦7隻股份

在防疫政策放寬、內地推出刺激經濟政策及加息見頂三大因素推動下，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，該行最新予恒指年底目標價22100點，較去年底所訂的目標高出1000點，對應的預測市盈率為10.6倍。溫傑最新建議7家推薦證券名單包括：中移動 （00941） 、中銀 （03988） 、友邦保險 （01299） 、長江基建 （01038） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 以及追蹤金價的SPDR黃金ETF （02840）

股份 目標價 6月8日收市價（上/下行空間）
中銀 （03988） 3.6 3.17（+13.6%）
長江基建 （01038） 52.0 42.05（+23.6%）
中移動 （00941） 78.0 63.5（+22.8%）
友邦保險 （01299） 94.0 81.3（+15.6%）
比亞迪 （01211） 300.0 247.8（+21.1%）
騰訊 （00700） 400.0 334.8（+19.5%）
SPDR黃金ETF （02840） 1600.0 1,418.0（+12.8%）

溫傑目前較看好內銀、中資電訊及內房股三大行業。他指出，三大國有電訊商的公用雲較受歡迎，客戶數目遙遙領先阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 的民營雲，而且中移動及中電信 （00728） 都有較穩健業務、盈利增長、派息及股價走勢。

溫傑預期，內房行業將受惠中國降準、減息，並預期內房地方政策將下半年陸續出台，提醒投資者可留意每月銷售表現，目前將看好國企內房中海外 （00688） 、潤地 （01109） 以及越秀 （00123）

溫傑認為，香港推出港幣—人民幣雙櫃台將有助香港國際金融中心地位，但不會帶動成交額及股價，交投還需視乎個股潛力，故對港交所 （00388） 短期效益不大。

凱基料中國增長今年增長達5.5%以上

內地整體經濟表現上，凱基亞洲投顧董事長暨總經理朱晏民認為，內地經濟已全面復甦，預計全年中國GDP增長或達5.5%以上，較中央訂下的5%增長目標為高。朱晏民指出，人行或於未來三個月內放寬貨幣政策，以刺激經濟保持復甦力度。

環球經濟方面，朱晏民認為，經濟衰退雖然尚未發生，但對年底美國經濟看法較保守。他指出，外界原本認為美息已經見頂，但美國通脹仍高企，而中小銀行問題亦已緩解，即使6月不會加息，7月議息結果仍需視乎通脹數據，但相信未來兩次議息對股票市場影響不大。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢     分析支持、阻力位及值博板塊  

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【大行看法】建銀國際料恒指下半年見21500點　高息中字股具吸引力，看清最新焦點股

【大行看法】耀才：港股下半年有望反彈惟上行空間有限　重申恒指目標22000點

記者：宋佩恩

股票 經濟 投資策略 越秀地產（00123） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 友邦保險（01299） 中國電信（00728） 中國銀行（03988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】羅兵咸永道率先下調全年集資額　一文看清IPO消息（不斷更新）

下一篇文章

【業績】周大福上財年少賺20%　末期息連特別息派1港元、全年派息多於盈利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【港股市況】內房造好、碧桂園大升10%　攜程績後升半成　恒指反覆升47點（不斷更新）
【港股市況】內房造好、碧桂園大升10%　攜程績後升半成　恒指反覆升47點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌36點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款