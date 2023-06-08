【下半年展望】凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點　薦7隻股份（附表）

▲ 【下半年展望】凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點 薦7隻股份

在防疫政策放寬、內地推出刺激經濟政策及加息見頂三大因素推動下，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，該行最新予恒指年底目標價22100點，較去年底所訂的目標高出1000點，對應的預測市盈率為10.6倍。溫傑最新建議7家推薦證券名單包括：中移動 （00941） 、中銀 （03988） 、友邦保險 （01299） 、長江基建 （01038） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 以及追蹤金價的SPDR黃金ETF （02840） 。

股份 目標價 6月8日收市價（上/下行空間） 中銀 （03988） 3.6 3.17（+13.6%） 長江基建 （01038） 52.0 42.05（+23.6%） 中移動 （00941） 78.0 63.5（+22.8%） 友邦保險 （01299） 94.0 81.3（+15.6%） 比亞迪 （01211） 300.0 247.8（+21.1%） 騰訊 （00700） 400.0 334.8（+19.5%） SPDR黃金ETF （02840） 1600.0 1,418.0（+12.8%）

溫傑目前較看好內銀、中資電訊及內房股三大行業。他指出，三大國有電訊商的公用雲較受歡迎，客戶數目遙遙領先阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 的民營雲，而且中移動及中電信 （00728） 都有較穩健業務、盈利增長、派息及股價走勢。

溫傑預期，內房行業將受惠中國降準、減息，並預期內房地方政策將下半年陸續出台，提醒投資者可留意每月銷售表現，目前將看好國企內房中海外 （00688） 、潤地 （01109） 以及越秀 （00123） 。

溫傑認為，香港推出港幣—人民幣雙櫃台將有助香港國際金融中心地位，但不會帶動成交額及股價，交投還需視乎個股潛力，故對港交所 （00388） 短期效益不大。

凱基料中國增長今年增長達5.5%以上

內地整體經濟表現上，凱基亞洲投顧董事長暨總經理朱晏民認為，內地經濟已全面復甦，預計全年中國GDP增長或達5.5%以上，較中央訂下的5%增長目標為高。朱晏民指出，人行或於未來三個月內放寬貨幣政策，以刺激經濟保持復甦力度。

環球經濟方面，朱晏民認為，經濟衰退雖然尚未發生，但對年底美國經濟看法較保守。他指出，外界原本認為美息已經見頂，但美國通脹仍高企，而中小銀行問題亦已緩解，即使6月不會加息，7月議息結果仍需視乎通脹數據，但相信未來兩次議息對股票市場影響不大。

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記者：宋佩恩