【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料下周四歐洲加息0.25厘

▲ 花旗料下周四歐央行加息四分一厘

焦點港銀歐元定存年息比較

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其他港銀歐元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 1.20 1年 適用於所有金額 備註：3月14日新推，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 1.10 6個月 適用於所有金額 備註：3月14日新推，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 1.10 6個月 面議 備註：允新舊資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 1.00 3個月 適用於所有金額 備註：3月14日新推，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 0.70 3個月 面議 備註：允新舊資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 0.50 1個月 面議 備註：允新舊資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 0.30 兩個月 適用於所有金額 備註：3月14日新推，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 0.10 1個月 適用於所有金額 備註：3月14日新推，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 0.01 1周、1個月、兩個月及3個月 網上、電話或流動理財為1000歐元 備註：1個月以上定存在分行開立須5000歐元，1周短存要1萬歐元 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大新銀行 0.01 7天、1個月、3個月、半年及1年 面議 備註：新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 渣打 0.00001 7天、14天、1個月、兩個月、3個月、半年及1年 2000歐元 備註：網上優惠 註：最終條款以銀行公布為準，截至6月8日

全球緊盯下周超級星期四（6月15日）聯儲局議息，同日歐洲央行也議息，美資大行花旗料歐洲再加息0.25厘，且預期歐元滙價3個月內挑戰1.11，如以歐元今天（8日）報1.07，短期的潛在升幅近4%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行6月份或加息25點子，料當局可能會於6月議息時，對之後會否暫停加息周期內部進行激烈辯論。 而歐元兌美元3個月內預測為1.11，未來6至12個月料為1.16。

花旗料歐元3個月內見1.11

歐元的後向也繫於美元，廖嘉豪料美國加息已近尾聲；美滙指數3個月預測為101.12，6至12個月低見96.81。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，美國經濟數據參差，增長動力放緩，預計聯儲局6月按兵不動，不會加息。恒生 （00011） 首席市場策略員温灼培今早對媒體說，亦料美國有大機會不加息。

此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 3大發鈔行，疊加大新 （02356） 及華僑永亨等。

高息榜：

7天： 中銀香港及滙豐7厘

中銀香港及滙豐7厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 招商永隆1厘

招商永隆1厘 6個月： 大眾銀行及招商永隆1.1厘

大眾銀行及招商永隆1.1厘 1年期：招商永隆及大眾銀行1.2厘

華僑永亨經濟師姜靜說，歐元區PPI雖放緩，但歐央行行長拉加德指，核心通脹縱有緩和跡象，但仍未見頂；歐央行多名官員發表鷹派言論，歐央行執委 Schnabel表示，加息的影響可能需時更長才能傳導到實體經濟；管委Knot稱若通脹過高，需在6月和7月再加息兩次各25個基點，委員Makhlouf更反駁年底將減息的說法。

但姜靜補充，以美滙指數高企在104，短期內料歐元續偏弱整固，在1.065到1.074上落，未來兩周兌港元的高低位介乎8.34到8.52。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪