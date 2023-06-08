【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料下周四歐洲加息0.25厘

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【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
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|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|1.20
|1年
|適用於所有金額
|備註：3月14日新推，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|1.10
|6個月
|適用於所有金額
|備註：3月14日新推，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|1.10
|6個月
|面議
|備註：允新舊資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|1.00
|3個月
|適用於所有金額
|備註：3月14日新推，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|0.70
|3個月
|面議
|備註：允新舊資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|0.50
|1個月
|面議
|備註：允新舊資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|0.30
|兩個月
|適用於所有金額
|備註：3月14日新推，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|0.10
|1個月
|適用於所有金額
|備註：3月14日新推，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|0.01
|1周、1個月、兩個月及3個月
|網上、電話或流動理財為1000歐元
|備註：1個月以上定存在分行開立須5000歐元，1周短存要1萬歐元
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大新銀行
|0.01
|7天、1個月、3個月、半年及1年
|面議
|備註：新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|渣打
|0.00001
|7天、14天、1個月、兩個月、3個月、半年及1年
|2000歐元
|備註：網上優惠
|註：最終條款以銀行公布為準，截至6月8日
全球緊盯下周超級星期四（6月15日）聯儲局議息，同日歐洲央行也議息，美資大行花旗料歐洲再加息0.25厘，且預期歐元滙價3個月內挑戰1.11，如以歐元今天（8日）報1.07，短期的潛在升幅近4%。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行6月份或加息25點子，料當局可能會於6月議息時，對之後會否暫停加息周期內部進行激烈辯論。 而歐元兌美元3個月內預測為1.11，未來6至12個月料為1.16。
花旗料歐元3個月內見1.11
歐元的後向也繫於美元，廖嘉豪料美國加息已近尾聲；美滙指數3個月預測為101.12，6至12個月低見96.81。
中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，美國經濟數據參差，增長動力放緩，預計聯儲局6月按兵不動，不會加息。恒生 （00011） 首席市場策略員温灼培今早對媒體說，亦料美國有大機會不加息。
此外，市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 3大發鈔行，疊加大新 （02356） 及華僑永亨等。
高息榜：
華僑永亨經濟師姜靜說，歐元區PPI雖放緩，但歐央行行長拉加德指，核心通脹縱有緩和跡象，但仍未見頂；歐央行多名官員發表鷹派言論，歐央行執委 Schnabel表示，加息的影響可能需時更長才能傳導到實體經濟；管委Knot稱若通脹過高，需在6月和7月再加息兩次各25個基點，委員Makhlouf更反駁年底將減息的說法。
但姜靜補充，以美滙指數高企在104，短期內料歐元續偏弱整固，在1.065到1.074上落，未來兩周兌港元的高低位介乎8.34到8.52。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪