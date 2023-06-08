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遊戲驛站解僱CEO 即任命董事會主席Ryan Cohen爲執行主席

環球政經 17:02 2023/06/08

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GameStop 遊戲驛站(GME.N)解僱其首席執行官並公佈大於預期的季度虧損後，周三（7日）宣佈任命董事會主席Ryan Cohen爲執行主席。

投資者在盤後交易中推動股價下跌超過20%，延續了2021年初開始的過山車行情，當時散戶投資者扎堆證明押注遊戲驛站滅亡的對沖基金是錯誤的。

一些分析師質疑科恩能否在他成為董事會主席兩年後扭轉GameStop的局面。 GameStop在一份監管文件中說，他以前的新的執行職能使他能夠控制資本分配，評估潛在的投資和收購，並監督公司持股的經理。

前首席執行官Matt Furlong曾任職Amazon(AMZN)，當時是被GME挖角，正好兩年後被解僱。



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GameStop沒有說Furlong被解僱的原因，也沒有說是否計劃替換他，並且沒有回應路透社的評論請求。科恩和他的代表也沒有回應評論請求。

在監管文件中，該公司稱Furlong於周一（4日）被解僱為首席執行官，同一天他從董事會辭職。 GameStop補充說，他在董事會的辭職 「並不是因為與公司在有關公司運營、政策或做法的任何問題上有任何分歧」。

GameStop在文件中說，如果Furlong 「及時」放棄對公司的任何索賠，他將獲得他的CEO合同規定的任何剩餘款項和福利。

在一個明顯的文字遊戲中，科恩在周三宣布Furlong被解僱後發了一條Twitter：「不會太久」。

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撰文：張瑋婷

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