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市場重新注視加息前景　中資行減息人民幣續跌

宏觀解讀 15:41 2023/06/08

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本周澳洲儲備銀行及加拿大央行相繼意外加息，投資者重新審視主要市場加息前景，在核心通脹仍然熾熱的背景下，主要央行在或傾向觀察通脹數據一段時間後，再度加息以穩定通脹預期。事實上，美國經濟數據仍然強勁，聯儲局不太可能在本月暫緩加息後，宣布成功戰勝通脹並隨即結束加息周期。更有可能的是，聯儲局會選擇靜觀其變及保留年內加息的靈活性。另外，美國債務上限危機解除以後，美國財政部將會進行天量發債以回補財政儲備，為債市帶來供應壓力，導致美債債息進一步走高。然而，主要市場債息普遍走高，美債息優勢並沒有進一步向上突破，美元輾轉在104水平波動。

中資銀行存款利率下調靴子落地，加劇市場預期人行或進一步減息，中美利差再度擴闊，人民幣繼續尋底之旅。由於人民銀行未有暗示出手捍衛人民幣匯價，意味當局可能在出口前景惡化下進一步容許人民幣貶值。筆者認為，中資行下調存款利率，不一定代表全面減息將至，畢竟現時人民幣貶值壓力較大，正在制肘減息政策空間，人民幣貶值可能會一發不可收拾。另外，減存款利率的用意或在擴闊銀行淨息差收入，一旦同時下降放貸利率，便會在擴大淨息差方面功虧一簣。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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