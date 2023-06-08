  • 31°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Toshiba董事會決定建議股東接受投標報價 百年電器巨頭或將易主

環球政經 14:43 2023/06/08

分享：

分享：

日本Toshiba東芝公司（6502）周四（8日）表示，董事會已決定建議股東接受由私人股本公司Japan Industrial Partners（JIP）帶頭的財團提出的投標報價。

Toshiba計劃在周四香港時間中午12點舉行在線新聞發布會，討論該收購要約。

今年早些時候，董事會接受了收購要約，該要約將使企業集團的價值達到每股4620日元，合供約2萬億日元（142.9億美元），但並沒有建議股東投標他們的股票。
 

【單位直擊】葵涌廣場長情業主沽貨 33年帳面勁賺逾6倍 租客趁息口快見頂速入市【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

自2015年以來，這家工業集團一直受到會計醜聞的打擊，遭受嚴重損失，並接近退市。隨後，它又被捲入了一系列公司治理醜聞中。

Toshiba周四表示：「作為交易的結果，公司將建立一個穩定的管理基礎，以實施一致的商業戰略，在中長期內改革和發展公司。」

該公司在3月表示，財團的目標是在2023年7月的最後10天開始招標，購買至少288,564,300股。

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 財務自由 葵涌廣場 見頂 收購 招標 醜聞 股票 IB
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【MPF】5月強積金表現疲弱 人均蝕7014元 邊幾隻基金成逆市贏家?
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款