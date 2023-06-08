Toshiba董事會決定建議股東接受投標報價 百年電器巨頭或將易主

日本Toshiba東芝公司（6502）周四（8日）表示，董事會已決定建議股東接受由私人股本公司Japan Industrial Partners（JIP）帶頭的財團提出的投標報價。

Toshiba計劃在周四香港時間中午12點舉行在線新聞發布會，討論該收購要約。

今年早些時候，董事會接受了收購要約，該要約將使企業集團的價值達到每股4620日元，合供約2萬億日元（142.9億美元），但並沒有建議股東投標他們的股票。



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自2015年以來，這家工業集團一直受到會計醜聞的打擊，遭受嚴重損失，並接近退市。隨後，它又被捲入了一系列公司治理醜聞中。

Toshiba周四表示：「作為交易的結果，公司將建立一個穩定的管理基礎，以實施一致的商業戰略，在中長期內改革和發展公司。」

該公司在3月表示，財團的目標是在2023年7月的最後10天開始招標，購買至少288,564,300股。

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記者：張瑋婷