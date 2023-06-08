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【AI政府】微軟向華府開放GPT-4模型　國防部、NASA料獲使用權

科技 18:30 2023/06/08

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微軟宣布將擴大GPT模型的應用層面，把最新的語言生成模型，包括大型語言模型（LLM）GPT-4，引入至美國政府機構。（法新社）

微軟（Microsoft）自推出Azure OpenAI雲計算服務的商業版後，很多企業都開始利用其GPT模型開發AI功能。微軟宣布將擴大GPT模型的應用層面，把最新的語言生成模型，包括大型語言模型（LLM）GPT-4，引入至美國政府機構。

【AI時代】4成即將畢業日本大學生曾用生成式AI　近2成人曾用作求職

微軟表示，該公司向美國政府提供的雲計算服務Azure Government，將會首次引入GPT技術，已使用該服務的政府機構，包括國防部、NASA和能源部，因此預料以上機構將獲得GPT-4使用權。

Azure全球技術總監William Chappell表示，微軟的政府客戶可使用OpenAI的 LLM完成廣泛的任務，包括獲得重要研究問題的答案、生成電腦代碼以及總結現場報告等。

【AI寫手】Wordpress新增AI功能　助用戶切換文章語氣

國防部旗下分支國防技術信息中心（DTIC）的官員也證實，他們將通過微軟的新產品來試驗OpenAI模型，而DTIC的工作是專注於收集和分享軍事研究成果。

責任編輯：陳卓賢

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