【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息

▲ 港元中長期定存，最近湧現4厘息計劃。

焦點港銀中長期港元定存年息比較

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其他港銀中長期港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.15 288天 20萬 備註：「宏富理財」客以全新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 4.10 188天 300萬 備註：6月7日加0.1厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 信銀國際 4.00 3個月 1萬 備註：6月6日加0.2厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 創興 4.00 1個月、兩個月及3個月 50萬 備註：6月5日推，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.00 238天 20萬 備註：「宏富理財」戶及全新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 創興 4.00 3個月 50萬 備註：5月22日新推，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或 成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 4.00 3個月 100萬 備註：6月5日加0.15厘，指定理財戶，網上新資金定存 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 渣打 4.00 1年 10萬 備註：6月1日新推，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值 800萬元或以上），新資金及透過分行辦理 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 東亞 4.00 3個月 200萬 備註：6月5日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月8日

今天（6月8日）有兩行調整港元定期存款息，包括騰訊 （00070） 及港交所 （00388） 有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）提高3個月及半年年息0.2厘，新息率至3.7厘，續問鼎虛銀兩存期榜首。反觀，大眾銀行減兩周年息0.1厘至1.6厘。

虛銀高息榜：

1個月： 富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元；至6月30日

富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元；至6月30日 3個月： 平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及富融3.7厘

平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及富融3.7厘 4個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 5個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 半年： 富融3.7厘

富融3.7厘 9個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 1年：Mox 3.5厘

此外，自從3大發鈔行輪流加港元定期存款息後，不少中小行迎戰還擊，令4厘中長息又再湧現。舉最近勇進搶存的創興為例，本周二（6月5日）連環推3個高息計劃，包括1個月、兩個月及3個月年息皆享4厘，門檻齊為50萬元，屬於網上或流動理財的雲利率優惠，且毋須新資金。

上述條款較創興於5月22日推3個月4厘息為寬鬆，後者的入場費雖同為50萬元，但要求新錢，以及合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立創興網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷。

市場料中長存期難再現5厘息

若只計及3個月或以上的較長期定期存款，現時市面有8間大小銀行，合共提供18個4厘或以上定存息，除了創興4個特惠息外，再者，華僑永亨及工銀亞洲也各自有3個超高息等；甚至連發鈔行也應戰，渣打香港 （02888） 向大戶推3個月及半年4.4厘的冠絕全城破頂息，1年息率也有4厘。

單以本周首4天計，已有3行追趕4厘息俱樂部，包括東亞 （00023） 、信銀國際及交銀香港；不過，相比去年底業界瘋狂搶錢，1年長息衝破逾5厘，如今最高只是4.18厘，凸顯眼下的加息搶客戰仍較克制。

市料除非本港又再明顯走資，否則暫難再爆5厘息，畢竟經濟尚待復甦，貸款欠活躍；觀乎總商會料全年經濟增長4.2%，較政府的上限預測5.5%為保守，可見一斑。

1個月港元拆息兩連升，今天報4.33厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，預期港元1個月拆息在半年結前將維持在4厘至5厘水平，視乎美息走勢及港元資金需求等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪