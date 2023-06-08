【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息

上一篇文章
【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料下周四歐洲加息0.25厘
焦點港銀中長期港元定存年息比較
其他港銀中長期港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.15
|288天
|20萬
|備註：「宏富理財」客以全新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.10
|188天
|300萬
|備註：6月7日加0.1厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|信銀國際
|4.00
|3個月
|1萬
|備註：6月6日加0.2厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|4.00
|1個月、兩個月及3個月
|50萬
|備註：6月5日推，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.00
|238天
|20萬
|備註：「宏富理財」戶及全新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|4.00
|3個月
|50萬
|備註：5月22日新推，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或 成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|交銀香港
|4.00
|3個月
|100萬
|備註：6月5日加0.15厘，指定理財戶，網上新資金定存
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|渣打
|4.00
|1年
|10萬
|備註：6月1日新推，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值 800萬元或以上），新資金及透過分行辦理
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|4.00
|3個月
|200萬
|備註：6月5日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月8日
今天（6月8日）有兩行調整港元定期存款息，包括騰訊 （00070） 及港交所 （00388） 有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）提高3個月及半年年息0.2厘，新息率至3.7厘，續問鼎虛銀兩存期榜首。反觀，大眾銀行減兩周年息0.1厘至1.6厘。
虛銀高息榜：
此外，自從3大發鈔行輪流加港元定期存款息後，不少中小行迎戰還擊，令4厘中長息又再湧現。舉最近勇進搶存的創興為例，本周二（6月5日）連環推3個高息計劃，包括1個月、兩個月及3個月年息皆享4厘，門檻齊為50萬元，屬於網上或流動理財的雲利率優惠，且毋須新資金。
上述條款較創興於5月22日推3個月4厘息為寬鬆，後者的入場費雖同為50萬元，但要求新錢，以及合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立創興網上銀行、或成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷。
市場料中長存期難再現5厘息
若只計及3個月或以上的較長期定期存款，現時市面有8間大小銀行，合共提供18個4厘或以上定存息，除了創興4個特惠息外，再者，華僑永亨及工銀亞洲也各自有3個超高息等；甚至連發鈔行也應戰，渣打香港 （02888） 向大戶推3個月及半年4.4厘的冠絕全城破頂息，1年息率也有4厘。
單以本周首4天計，已有3行追趕4厘息俱樂部，包括東亞 （00023） 、信銀國際及交銀香港；不過，相比去年底業界瘋狂搶錢，1年長息衝破逾5厘，如今最高只是4.18厘，凸顯眼下的加息搶客戰仍較克制。
市料除非本港又再明顯走資，否則暫難再爆5厘息，畢竟經濟尚待復甦，貸款欠活躍；觀乎總商會料全年經濟增長4.2%，較政府的上限預測5.5%為保守，可見一斑。
1個月港元拆息兩連升，今天報4.33厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，預期港元1個月拆息在半年結前將維持在4厘至5厘水平，視乎美息走勢及港元資金需求等。
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊
相關文章：【日圓定存】日圓定存息最高5厘 花旗料日央行7月才出招有玄機
【港元定存】ZA Bank推「加息星期二」 港元1個月定存3.8厘
一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】
特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪