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【大行報告】燃煤電廠今年或扭虧為盈 花旗首予中國電力「買入」

股樓投資 16:39 2023/06/08

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花旗表示，受惠重組及燃料成本下降帶來的利潤擴張，相信中國電力（02380）燃煤電廠今年或扭虧為盈，去年淨虧損為13.91億元人民幣。同時該行預料今年單位煤炭燃料成本按年下跌15%。該行首予中國電力「買入」評級，以現金流折現率計，目標價4元。中國電力周四（8日）收報2.89元，升幅1.8%。
 

 

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

該行指，中國電力現估值吸引，僅相當於預測今年市盈率7.9倍，另該行在中國火電板塊中，喜好排名依次為中國電力、潤電（00836） 、華能（00902） ，最後為華電（01071）。


 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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另外該行預料，集團需要在2021年至2025年期間額外增加51吉瓦可再生能源產能，以實現至2025年能源組合結構有90%屬清潔能源的目標。

 

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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記者：鄭昊彤

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港股 買入 目標價 中國電力（02380） 大行報告
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