【大行報告】燃煤電廠今年或扭虧為盈 花旗首予中國電力「買入」

花旗表示，受惠重組及燃料成本下降帶來的利潤擴張，相信中國電力（02380）燃煤電廠今年或扭虧為盈，去年淨虧損為13.91億元人民幣。同時該行預料今年單位煤炭燃料成本按年下跌15%。該行首予中國電力「買入」評級，以現金流折現率計，目標價4元。中國電力周四（8日）收報2.89元，升幅1.8%。



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該行指，中國電力現估值吸引，僅相當於預測今年市盈率7.9倍，另該行在中國火電板塊中，喜好排名依次為中國電力、潤電（00836） 、華能（00902） ，最後為華電（01071）。





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另外該行預料，集團需要在2021年至2025年期間額外增加51吉瓦可再生能源產能，以實現至2025年能源組合結構有90%屬清潔能源的目標。

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記者：鄭昊彤