凱基亞洲：中國經濟今年增長可望5.5% 恒指年末目標升至22100點

凱基亞洲周四（8日）發布2023下半年環球市場展望，認為美國將能夠在下半年避免衰退，又料中國今年經濟表現可望優於兩會訂下的 5%目標，可望增長5.5%；港股方面，該行亦把恒指年末的預測市盈率調升至 10.6倍，及將恒指年末目標價由21100點上修至 22100點。

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凱基投顧董事長朱晏民表示，美國及全球經濟成長均有所上修，且對衰退疑慮已有減輕，但仍有部分疑慮來自通脹下行較預期慢，加息亦比預期高。短期仍有支撐股市的一些有利因素，如銀行業流動性危機暫解、企業獲利好轉等。不過整體經濟發展的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免，他指衰退發生或可能推遲至2024 年上半年。

中國方面，朱晏民指其經濟修復性復甦已經全面展開，首季經濟增長率更為全年經濟復常開了一個好頭，今年經濟表現可望優於兩會訂下的 5%目標。惟若與市場稍為樂觀的全年經濟增長展望比較，凱基亞洲的預測暫畸為保守，因近月多項經濟數據出現矛盾，反映復甦勢頭不平均。該行預期最終今年經濟增長或達 5.5%以上，較取決於消費支出的回升速度。

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港股方面，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，料港股恒指今年走勢呈「高低高」，目前已走過高低部分，又預計中央將進一步加推政策以穩定復甦苗頭，展望下半年港股有望在波動中向好。他就港股下半年提出4大投資主題，以業績好的「中特估」為首、優質舊經濟股、加息後期的科技股、以及看好金價走勢而選的黃金ETF，並就此選出7大焦點股：

中國移動（00941）目標價78元；

中國銀行（03988）目標價3.6元；

友邦保險（01299）目標價94元；

長江基建（01038）目標價52元；

騰訊（00700）目標價400元；

比亞迪（01211）目標價300元；

SPDR金ETF（02840） 目標價1600元。

另外，溫傑認為內房股在政策支持下，下半年亦值得留意其表現，但需要特別注意各間銷售表現，尤其自3月小陽春後房地產銷售情況不太理想。他推薦留意中國海外發展（00688）、華潤置地（01109）及越秀（00123）。

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記者：鄭昊彤