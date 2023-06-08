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美國債務上限資訊

宏觀解讀 14:38 2023/06/08

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美國政壇終於在債務上限法案上取得重大進展，總統拜登和眾議院議長麥卡錫就提高債務上限達成協議。美國債務上限是於1917年由國會年制定，旨在設定美國政府可以承擔的最大未償還債務。早於2023年1月美國已達到債務上限，總負債金額達到314萬億美元。2023年5月，財政部長耶倫警告，這些措施可能會在2023年6月初之前用盡，國會現在必須通過暫停或提高債務上限，否則美國將面臨違約的情況。

長期以來，美國國債一直被視為無風險性資產，因此利率保持在很低的水平。違約將導致借貸成本 – 包括信用卡、汽車貸款和抵押貸款利率飆升，因為美國債務是許多形式信貸的重要基礎。較高的無風險利率會提高用於資產價值的貼現率。更高的貼現率將收窄各資產類別的評價，並打擊投資者信心。數百萬公務員、社會保障受惠者等款項將無限期延遲。在等待政府應收帳款期間，企業和家庭將無法支付帳單。這可能導致流動性進一步收緊，並導致經濟加速走向衰退。相信美國政府將按時向債權人付款的信念支撐著全球金融體系的穩定運作。它使美元成為世界儲備貨幣，使美國國債成為全球債券市場的基石。

美國國債普遍被認為是世界上最安全的資產之一，許多金融資產的定價都以其為基礎。美國國債之所以被認為是安全，是因為它們的利息和本金支付受到美國政府的信用擔保。只要美元繼續是世界儲備貨幣，他們總是以印鈔來彌補支付資金不足的情況。此外，如上所述，美國違約的可能性仍然很小。

美國國債在避險性資產中的地位重要，以至於在2011年，當信用評級機構標準普爾下調信評時，美國國債卻出現了反常的上揚走勢，是因為投資者為了追求「安全」而湧入。因此星展集團認為投資者在面臨債務上限的僵局時， 應持續佈局優質資產， 例如優質股、投資等級信貸、黃金及短期（3至5年）信貸。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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