【券商點睇】原奶成本或下降高端化持續 摩通予蒙牛增持評級 目標價44元

摩根大通發表研究報告指，蒙牛乳業（02319）業績符合目標，維持其2023年全年指標，利潤率擴張30個至50個基點，予其目標價44元，評級為「增持」。該報告指，預期蒙牛今年下半年業務優於上半年。摩通又指，疫情期間，低綫城市的一些銷售點被關閉，需時才能完全重新開放，而蒙牛沒有再施壓力，因此具有健康的渠道庫存水平；在消費前景不溫不火情況下，公司也沒有大規模的投資計劃。

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此外，摩通認為，由於原奶成本可能下降，加上高端化趨勢持續，蒙牛已將其今年銷售及行政費用/銷售比率的預算提高約50個基點，但該行認為，如果伊利集團跟隨，競爭或會加劇。

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