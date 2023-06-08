【比亞迪1211】王傳福：比亞迪已基本解決供需平衡問題　料未來3至5年電動車行業發生大變革

▲ 【比亞迪1211】王傳福：已基本解決供需平衡問題 料未來3至5年電動車行業發生大變革

比亞迪 （01211） 董事長王傳福在2022年年度股東大會上表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，預期未來3至5年新能源汽車行業將發生大變革，而期內比亞迪有信心可獲得更高市場份額。

比亞迪於午後跌1.8%，現報248.2元。

王傳福指出，比亞迪從去年開始大力擴展各個地區產能，目前已基本解決供需平衡問題。目前公司產能以及各個零部件的產出，可以滿足未來市場需求。同時，公司已做好安排，滿足未來海外市場不斷增長的需求。

提到未來3至5年電動車行業的大變革，王傳福指，目前變革速度正在加快，到後期將進一步加速，而且往往超預期。他指，企業制勝首先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。

其次，他指，車企要有好的戰略方向，行業機遇窗口期只有3至5年，車型、技術路線選擇很重要。另外，要有快速決策機制，因汽車企業往往體量大，決策機制漫長，但新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

他提到，比亞迪最艱難的時期已經過去，同時也迎來戰略機遇期，比亞迪將利用現有產業鏈優勢、成本優勢、技術優勢、產品優勢，進一步優化品牌形象。

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編輯：袁諾曦