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【電腦節2023】電腦通訊節8月舉行預計人流達60萬人次

商業 14:30 2023/06/08

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今年香港電腦通訊節將於8月25日至28日在灣仔會展舉行。主辦機構香港電腦商會表示今年參展商有300多間，預計今年入場人數達60萬人次。

【電腦通訊節2022】灣仔電腦通訊節開幕　首發新品優惠加體驗吸客

今屆展覽將會設置各式主題館，包括Web3、電競、5G及綠色科技等，香港電腦商會表示，希望透過香港電腦通訊節向市民普及未來科技。

疫後復常參展商表現進取

香港電腦商會透露今年參展商有300多間，按年增長2成，預計今年入場人數達60萬人次，按年增長1成。香港電腦商會會長張耀成表示，疫情過後會吸引更多市民，甚至內地旅客入場，而參展商亦普遍看好今年市道，租用攤位明顯較進取。

大會今年將推出總值300萬的現金消費券，入場人士可隨機獲得10元至500元不等的現金消費券在場內使用，香港電腦商會主席許健生期望，現金消費券能刺激人流和銷售情況。

【著數優惠】電腦通訊節2022下周五開鑼 入場人士可獲發最高500元現金券 「激安大購賞」1元筍價入手Mesh WiFi路由器

責任編輯：李智賢

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