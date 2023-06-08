【AI時代】4成即將畢業日本大學生曾用生成式AI　近2成人曾用作求職

▲ 對於有意願使用生成式AI求職的理由，有受訪者表示，這對填寫面試報名表格非常方便。（法新社）

ChatGPT類別的生成式AI，已成為不少人生活和工作的工具。一項日本民意調查顯示，在明年春季即將畢業的應屆本科生和研究生中，有39.2%受訪者曾使用生成式AI，更有18.4%學生承認曾使用它求職。

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據《讀賣新聞》報道，該調查於5月進行，共回收5,062份有效問卷。在調查中問及對使用生成式AI求職的意願時，34.8%學生表示有意願使用，37.8%學生則表示不願意使用。

用AI思考面試問題 較閉門研究更有效率

對於有意願使用生成式AI求職的理由，有受訪者表示，這對填寫面試報名表格非常方便；也有學生指出，喜歡用生成式AI來比較自己和競爭對手的優劣，或用於思考面試時該向面試官提出哪些問題，這些都比自己閉門研究更有效率。

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至於不願使用AI求職的原因，有受訪者表示這類產品的安全性令人擔憂，認為個人資料或有機會被他人利用；也有人認為，AI無法完全反映自己的經歷和想法，擔心其生成的內容會讓簡歷變得平庸。

責任編輯：陳卓賢

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