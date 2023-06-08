美14歲亞裔神童獲SpaceX聘用 母校史上最年輕畢業生

現年14歲的美國亞裔男童Kairan Quazi在社交平台Instragram上宣布，已獲得太空探索公司SpaceX聘任，將成為一名軟件工程師。Kairan Quazi將於本月畢業於美國聖克拉拉大學（Santa Clara University），是該校成立172年來最年輕的畢業生。

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Kairan Quazi透露，他將會和媽媽Jullia於7月，從加州普萊森頓（Pleasanton）搬至華盛頓州，加入SpaceX的衛星網絡服務Starlink團隊。他指自己對人生新篇章感到非常興奮。Kairan Quazi形容過程不易，因為年齡太小，他全年一共被拒95次，僅得3間公司願意全職聘請。

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Jullia在兒子出生數月後就發現他異於常人，例如若自己在朗讀圖書時停下，兒子就會大發脾氣，只有聽到NPR電台才會平息。Kairan Quazi在2歲時就可以講到完整句子，其醫生建議Jullia立即送兒子上學前班。

當時時值阿拉伯之春席捲全球。幼稚園老師透露，Kairan Quazi在課堂上宣布課程很無聊，更組織所有朋友開始遊行，並高呼「解放埃及，立即推行民主」（Free Egypt, democracy now）的口號，令一眾老師感到震驚。

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Kairan Quazi在往後數年亦表現得極具天賦，智商高於99.9%同齡人，但和其他高智商兒童不同，他的社交能力同樣不俗。Kairan Quazi透露，他父母及醫生在其三年級時，發現他並不適合主流教育。醫生更在10歲生日時向其父母表示，他需要入讀大學，結果令他父親哭了3日，憂慮未能令大學相信Kairan Quazi有能力入讀大學。

最後Kairan Quazi於同年入讀副學士，並在大型半導體晶片製造商Intel實驗室學習，擔任人工智能（AI）合作研究員，翌年入讀聖克拉拉大學。Kairan Quazi期間更被任命為學生輔導員，他憶述指大學是他一生中最快樂的時光。

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責任編輯：李俊儀