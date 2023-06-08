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【新股IPO】羅兵咸永道料港IPO集資額上半年跌出全球五大　下半年仍有望重返前三甲

股市 14:20 2023/06/08

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【新股IPO】羅兵咸永道料港IPO集資額上半年跌出全球五大　下半年仍有望重返前三甲

受環球通脹加劇及地緣政治因素，港股今年表現不穩，新股集資活動亦放緩。羅兵咸永道（PwC）預期，連同本月的巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及科笛 （新上市編號：02487） ，本港上半年IPO宗數按年增11%至30宗；集資額170億元，按年下跌14%，集資額排名跌出全球前頭五；繼上交所、深交所、紐交所、納斯達克、以及印尼交易所的資源股上市後，香港排名第六。

下調今年港IPO集資額至1,500億至1,700億元

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦認為，第四季香港新股向好，受惠分拆、特專科技上市新規《第18C章》推出，美息見頂；但因企業持觀望態度，以及預期集資額下跌，下調2023年本港IPO總集資額至1,500億至1,700億元，去年底估計為1,800億至2,000億元，若達成集資額目標，下半年有望重新回全球首三大集資交易所，仍需視乎市場走勢，若超出估計則未能達標。分拆方面，看好科技、媒體及電訊行業，以及工業股。

黃煒邦維持預測全年共100隻新股上市，與去年共97間相若。今年預期涉3至5間100億以上大型新股，主要行業以金融、新經濟、零售消費及工業板塊為主。黃煒邦並表示目前約90間已遞交上市申請的公司中，涉大型新股，會否如期上市需視乎港股資本市場穩定。

特專科企申請IPO下調至5至10間 

特專科技上市新規（第18C章）3月底推出，仍未見申請。隨規章落實，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黄金錢預計或最快第三季上市，部分公司已準備好上市。黃金錢今年共5至10間特專科技公司透過《第18C章》赴港上市。該行重申18C有助穩固香港國際金融中心地位，企業諮詢18C上市一直有增加，主要來自內地企業。該行下調今年宗數，歸因部分企業或延後至明年才申請上市。

【新股IPO】煤氣或考慮分拆新能源項目易高　一文看清IPO消息（不斷更新）

記者：宋佩恩

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