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【新股IPO】羅兵咸永道削香港今年IPO集資額預測　上半年香港跌出集資5大

股市 16:52 2023/06/08

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【新股IPO】羅兵咸永道料港IPO集資額上半年跌出全球五大　下半年仍有望重返前三甲

受累環球通脹加劇及地緣政治因素，港股今年表現不穩，新股集資繼續較弱。羅兵咸永道（PwC）最新調低香港全年新股集資額目標，由原先估計的1800億至2000億元，降至最新估計的1500億至1700億元。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦指出，隨大型科企分拆、特專科技上市新規《第18C章》推出，以至美息見頂，香港新股市場下半年有望恢復。

該行指出，計及預計6月掛牌的巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及科笛 （新上市編號：02487） ，香港上半年IPO宗數按年增11%至30宗。不過，上半年香港新股集資額170億元，按年下跌14%，集資額排名跌出全球前頭五，排於上交所、深交所、紐交所、納斯達克、印尼交易所之後。

羅兵咸永道：仍有望重回三甲　3至5家百億新股謀上市

黃煒邦表示，若第四季香港新股市場向好，仍有望重回全球首三大集資交易所。羅兵咸永道維持預測全年共100隻新股上市，與去年共97間相若，預期全年有3至5間集資達100億以上大型新股，主要行業以金融、新經濟、零售消費及工業板塊為主。

黃煒邦表示，目前約90間已遞交上市申請的公司中，涉大型新股，會否如期上市需視乎港股資本市場保持穩定。

料特專科企申請IPO宗數約5至10間 

特專科技上市新規（第18C章）3月底推出，仍未見申請。隨規章落實，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黄金錢預計或最快第三季上市，部分公司已準備好上市。

黃金錢預計，今年有5至10間公司透過《第18C章》赴港上市。該行重申18C有助穩固香港國際金融中心地位，企業諮詢18C上市一直有增加，主要來自內地企業。

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記者：宋佩恩

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