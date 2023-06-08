【商場動態】又一城「MegaHouse Festival」　展出巨型日本模型

日本模型廠商MegaHouse舉辦的「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」，將由即日起至7月3日進駐九龍塘又一城，免費入場。屆時將全球首度展出4.5米高超巨型《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞、1:1《高智能方程式》幻象雷神VISION ASURADA，以及《ONE PIECE 海賊王》Portrait.Of.Pirates 一系列歷代路飛手辦模型。

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MegaHouse於2009年在日本首次舉辦MEGA HOBBY EXPO，自此每年均以MegaHouse Festival或 MEGA HOBBY EXPO形式舉辦，為日本著名的手辦展覽，後來擴展至台灣，成為當地一年一度的盛事。今年更進駐香港，當中有3大主題系列，包括P.O.P (Portrait.Of.Pirates)、高智能方程式及Lookup。

場內發售限量主題精品

現場的期間限定店將有逾百款MegaHouse及高智能方程式主題精品發售，並加推限量100架已於2月份截單的「VARIABLE ACTION幻象雷神 VISION ASURADA」商品預定，每人只限購買1架；以及會場限定版「VARIABLE ACTION KIT ASURAD G.S.X Test Color Version」模型。

除《高智能方程式》商品外，場內將預售「Look up」系列最新商品《SPYxFAMILY間諜家家酒》安妮亞特別版，以及發售多款MegaHouse旗下手辦及玩具精品。

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責任編輯：歐陽佩

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