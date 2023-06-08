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【倉位異動】半新股業聚醫療禁售期6.22將屆滿　CEO錢永勛夫婦：無減持計劃　此前疑將38億大貨存入CCASS（第二版）

股市 16:51 2023/06/08

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【倉位異動】半新股業聚醫療禁售期6.22將屆滿　CEO錢永勛夫婦疑將價值38億持股存入CCASS

半新股、醫療器械製造商業聚醫療 （06929） 半年禁售期即將結束，有大戶自5月下旬將5.28億股或63.8%業聚醫療存入中央結算系統（CCASS），以午前報8.93元推算，貨值高達47億元，今次行動後，業聚醫療在CCASS存倉水平已突破95.7%，對照主要股東持股數目，搬倉大戶疑為董事長兼CEO錢永勛及太太劉桂禎，以及深圳市國資委旗下深圳市創新投資集團（深創投）等。

業聚醫療回應查詢時稱，錢永勛及劉桂禎對集團業務前景充滿信心，並無任何減持計劃。

業聚醫療去年12月23日以發售價8.8元掛牌，今年3月起股價炒起，由8元水平炒上12至13元，3月中旬盤中曾高見16.86元，然而5月底起股價反覆回落至8元水平。

據CCASS數據，大戶由2月中旬至4月底已累存2.09億股或25.2%，當中CEO錢永勛及太太劉桂禎、劉桂禎兄長劉啟衡疑分別存入1億股、3699萬股等。

5月底起大戶加快存倉行動，5月22日至6月2日，錢永勛夫婦疑存入餘下4.22億股業聚醫療持股，深創投疑存入旗下基金所上的2807.36萬股，另外有不明大戶存入7887.33萬股，以午前報8.93元推算，估計貨值分別達37.7億元、2.5億元及7.0億元。

業聚醫療大多上市前股東6月23日起解禁限售股份，由於股份必須存回CCASS，方可在香港聯交所交收交易，故目前存入CCASS可伺機待沽業聚醫療已達到7.92億股或95.7%。

（第二版加入公司回應）

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記者：李哲毅

港股 業聚醫療（06929）
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