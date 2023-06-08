【iPhone新功能】蘋果推新開發框架　將iPhone變成寵物追蹤相機？

▲ 開發人員可通過名為「DockKit」的新框架，將iPhone安裝在電動支架上，並創造「照片及影片體驗」。（Apple）

雖然iPhone的功能眾多，但有否想過它能變成寵物追蹤相機？蘋果（Apple）在官方網站表示，現正推出新的開發框架，可將iPhone與電動手機支架結合，並利用寵物追蹤功能，讓用戶即使不在家，都能監測寵物的一舉一動。

【AI寫手】Wordpress新增AI功能 助用戶切換文章語氣

蘋果表示，開發人員可通過名為「DockKit」的新框架，將iPhone安裝在電動支架上，並創造「照片及影片體驗」（Photo and Video Experiences）。開發人員可利用「Animal Body Pose API」，讓手機鏡頭識別和追蹤寵物的各種姿勢。

【Bard AI】Google改善Bard數學能力 準確率提高30%

通過將DockKit與Animal Body Pose API結合，開發人員可創建應用程式，在360度視野自動追蹤實時影片中的對象，及直接控制電動支架轉動。但蘋果強調，寵物追蹤並非iOS 17的官方功能，該公司只是為開發者提供所需的工具，來創建和推出自家的iPhone寵物鏡頭。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：