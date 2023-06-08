倫敦希斯路機場保安今夏罷工31日 暑假周末料受影響

英國團結聯盟（Unite unions）宣布，為爭取更好薪酬待遇，希斯路機保安人員將於今年夏季罷工31日。罷工人數逾2,000人，從6月至8月幾乎每個周末都有行動，料將影響民眾暑假出行。據報，首次罷工將於6月24日舉行。

英希斯路機場將罷工8日 加冕典禮或受影響 【下一頁】

團結聯盟形容，是次罷工是重大升級行動。據報至今希斯路機場罷工主要集中在英國航空公司（British Airways）使用的5號客運大樓，但由於3號客運大樓員工已投票表示加入罷工，料影響維珍航空（Virgin Atlantic）、阿聯酋航空（Emirates）及卡塔爾（Qatar Airways）等航空公司。

希斯路機場最近數周亦有類似罷工，橫跨時間包括復活節假期及5月中的中期假期，但未對乘客造成嚴重影響。但是次罷工的持續時間及規模有增加，料情況或會變得嚴峻。希斯路機場發言人呼籲乘客放心，強調將竭盡所能將影響降至最低，令乘客能享受來之不易的暑假。

英企被呼籲為基層加薪 應付沉重生活壓力 【下一頁】

團結聯盟秘書長Sharon Graham表示，工會已通知機場罷工行動將會持續，直至向員工提供公平的薪酬。她批評資方完全搞錯優先事項，指公司今年夏天料將獲得豐厚利潤，並向股東派發巨額股息，但其僱員卻僅能勉強維持生計，工資亦遠低於其他機場。

希斯路機保安人員已拒絕加薪10.1%的提議，工會亦強調實際工資至2017年以來下降24%，而新合同更是在疫情大流行期間簽訂。希斯路機場發言人表示，未來將會繼續談判，但指摘團結聯盟在機場最繁忙的時間擾亂機場，當局會繼續制定計劃保護旅程。

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責任編輯：李俊儀